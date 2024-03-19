أبل تبحث مع غوغل دمج محركها "جيميناي" في هواتف آيفون

وأشارت إلى أنه لم تتحدد بعد شروط اتفاق يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ولا كيفية تنفيذه، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز"، التي بينت أن سهم "ألفابت" قفز أكثر من 6%، بينما ارتفع سهم "أبل" 2.5%.

وأوضحت "رويترز" أنه من غير المرجح الإعلان عن أي صفقة حتى شهر يونيو/حزيران المُقبل، حين تعقد "أبل" مؤتمرها السنوي للمطورين.

وأجرت "أبل" أخيرًا محادثات منفصلة مع شركة (أوبن.إيه.آي) مبتكرة برنامج الدردشة (تشات جي.بي.تي) بشأن استخدام نموذجها، وفقا لتقرير "بلومبرغ".