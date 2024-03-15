"أبل" ستدفع 490 مليون دولار تعويضات لمساهمين

توصلت إدارة مجموعة "أبل" إلى اتفاق بالتراضي مع عدد من المساهمين فيها، يقضي بأن تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات، بعدما كانوا يلاحقونها قضائياً بتهمة الإدلاء عام 2018 ببيانات مضَلِلَة عن نشاطها في الصين.

وينبغي أن تُصادق قاضية اتحادية في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا) على الصفقة، التي تنص على أن تسدد الإدارة للمساهمين المدّعين مبلغ 490 مليون دولار.

وجاء التوصل إلى هذا الحل بعد خمس سنوات على بدء النزاع القضائي بين الطرفين؛ إذ يعود الاستدعاء الأول إلى المحكمة إلى أبريل/نيسان 2019، بحسب "فرانس برس".

وكان المساهمون يأخذون على المسؤولين في الإدارة التنفيذية لمجموعة "أبل"، خصوصاً على مديرها العام تيم كوك، تأكيدهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أن نشاط الشركة في الصين لا يزال قوياً، مع أنه كان يشهد تباطؤاً.

وكانت "أبل" تعاني وقتها من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وكذلك من التوترات بين الصين والولايات المتحدة.