"فيسبوك" تطلق تطبيقًا جديدًا للألعاب على الهاتف (صور)

مع ازدياد شعبية ألعاب الفيديو بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، طرحت شركة فيسبوك تطبيقًا لتصميم وإنشاء ومشاهدة ألعاب الفيديو.

ومن المقرر إطلاق تطبيق "Facebook Gaming" للهاتف المحمول، يوم غدٍ الإثنين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها تخطط لتقديم تطبيق "Facebook Gaming" للهواتف المحمولة يوم الإثنين، في خطوة مهمة في مجال ألعاب الفيديو حيث يسعى الناس إلى الترفيه خلال فترة الوباء.

وتم تصميم التطبيق لإنشاء ومشاهدة الألعاب المباشرة، في إطار منافسة الشركة لخدمات:"Amazon’s Twitch" و "Google’s YouTube" و "Microsoft’s Mixer services".

واختبرت الشركة تطبيق "Facebook Gaming" في جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، وتخطط لإطلاقه عبر متجر Google Play من خلال أجهزة آندرويد. وعن إصدارات iOS، قالت شركة "فيسبوك" إنها تتوقف على موافقة شركة آبل عليها.