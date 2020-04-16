"فيسبوك" ينبه مستخدميه بشأن المعلومات المضللة حول فيروس كورونا

من المقرر أن يبدأ "فيسبوك" في إخبار الملايين من مستخدميه قريبًا عما إذا كانوا قد تفاعلوا مع منشورات على الإنترنت تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا، وتوجيههم إلى المشورة الرسمية من منظمة الصحة العالمية.

تأتي هذه الخطوة، التي ستبدأ على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد أن أعلن عملاق الشبكات الاجتماعية يوم الخميس عن خططه الأخيرة، لاحتواء انتشار الشائعات وأنصاف الحقائق والأكاذيب المرتبطة بأزمة الوباء الصحي العالمي.

كما تمثل هذه المجهودات اعترافًا من فيسبوك بأن جهودها لإزالة الأكاذيب المتعلقة بالفيروس التاجي الجديد من على منصتها لم تكن كافية لمنع ملايين الأشخاص من المشاركة والإعجاب والتعامل مع المعلومات الخاطئة.

وقال نائب رئيس إدارة المنتجات والمحتوى الأخلاقي للشركة غي روزي: "نريد ربط الأشخاص الذين تفاعلوا مع المعلومات المضللة الضارة حول الفيروس بالحقيقة، من خلال مصادر موثوقة في حالة رؤية أو سماع هذه الادعاءات مرة أخرى خارج فيسبوك".

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها ستبدأ في عرض الرسائل في آخر الأخبار لأي شخص تفاعل مع منشور تمت إزالته من قبل الموقع.

ويشمل ذلك الأشخاص الذين أعجبوا بالمحتوى الضار أو ردوا أو علقوا أو نقروا عليه، على سبيل المثال الادعاءات الكاذبة بأن شبكات 5G كانت مرتبطة بانتشار الوباء الصحي.

وهوجمت شبكات 5G للهواتف في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد نظريات المؤامرة التي انتشرت على وسائل الإعلام الاجتماعي، مدعية أن الفيروس كان مرتبطا بطرح تلك الشبكات، على الرغم من "استحالة ذلك" بحسب وصف العلماء.

وقالت "فيسبوك" إنها وجهت الآن أكثر من ملياري شخص إلى موارد من السلطات الصحية الرسمية من خلال مركز المعلومات الخاص بها، وعرضت تحذيرات على نحو 40 مليون منشور على المنصة تم تصنيفها بشكل جزئي على الأقل من قبل مدققي الحقائق.