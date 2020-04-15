الأمن التونسي يحقق في نشر فيديو إباحي ببث مباشر على فيسبوك

فتحت السلطات القضائية في تونس، اليوم الأربعاء، تحقيقا في فيديو إباحي نشره شخص مباشرة على صفحته قي "فيسبوك"، وتضمن مقاطع مخلة بالحياء.

وقال مصدر أمني تونسي لـ"إرم نيوز"، إنه تم الاحتفاظ بالشخص وهو في الستينيات من عمره وبفتاة كانت ترافقه، قيد التحقيق العدلي، مع مواصلة البحث في القضية التي يواجه فيها المتهم تهما بتأجير محل لممارسة البغاء السري، والثاني من أجل بيع الخمر سرّا.

وأشار المصدر إلى أنّ المتهم تعمّد الليلة الماضية، نشر فيديو إباحي مباشر على صفحته في "فيسبوك" جمعه بفتاة، وأنه بعد تلقي رئيس مركز الأمن الوطني بمحافظة سوسة الساحليّة، المعلومة، بادر باستشارة النيابة العامة التي أمرت بمداهمة منزل المتّهم وجلبه للتحقيق معه.

وبمداهمة المنزل، تمكن أعوان الأمن من ضبط المتهم برفقة فتاة من مواليد عام 1990 وهم بصدد تنظيم "جلسة شرب الخمر"، حيث تم ضبط 95 قارورة جعة و 7 قوارير خمر.

يُشار إلى أنّ المتهم من ذوي السوابق العدلية في بيع الخمر خلسة، وقد سبق أن حوكم في قضايا تتعلق ببيع الخمر وقضايا أخرى.

ويواجه المتهم الذي نشر الفيديو، تهما بنشر مواد تتضمن تعديا على الأخلاق الحميدة، إضافة إلى تهمة بالزنا بمحل تم إعداده للغرض، خاصة أنه ضُبط برفقة الفتاة التي ظهرت معه في مقطع الفيديو.