نادي مالاغا الإسباني يقرر إيقاف مدربه عقب انتشار فيديو إباحي له

قرر نادي مالاغا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني إيقاف مديره الفني فيكتور سانشيز ديل آمو ”مؤقتًا“ لحين التحقيق في فيديو جنسي له انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت:“استنادًا إلى الأحداث التي تم اكتشافها مؤخرًا والتي لم يتم التحقق منها بعد، قرر مالاغا إيقاف المدرب فيكتور سانشيز ديل آمو على الفور، وحرمانه من ممارسة مهام منصبه حتى يتم إجراء تحقيق كامل، وسنوافيكم بالمعلومات بمجرد استيضاح الأمر“.

وقال سانشيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:“أتعرض لجريمة انتهاك لخصوصيتي والتحرش والابتزاز، والأمر في أيدي أفراد الشرطة وأتبع تعليماتهم“.

وأضاف المدير الفني البالغ من العمر 43 عامًا:“أريد أيضًا أن أبلغكم أن مشاركة أو نشر أي محتوى جنسي لأي شخص جريمة، سواء عبر الشبكات الاجتماعية أو أي شكل آخر كما هو منصوص عليه في المادة 197 من القانون الجنائي مع معاقبة كل من ينشر هذا المحتوى الشخصي دون موافقة الشخص المتضرر“.

ويحتل مالاغا المركز السادس عشر في ترتيب الدرجة الثانية في إسبانيا ضمن 22 فريقًا وسبق له اللعب في الليغا قبل أن يهبط في موسم 2017-2018 باحتلاله المركز الأخير.