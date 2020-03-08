رسميا.. تأجيل دورة الألعاب السعودية بسبب فيروس كورونا

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل فعاليات البطولة حتى إشعار آخر، خوفا من الإصابة بفيروس كورنا.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: ”اللجنة المنظمة تقرر تأجيل دورة الألعاب السعودية حتى إشعار آخر، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد“.

وأضافت في بيانها: ”التأجيل جاء بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصا من اللجنة على سلامة الجميع“.

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل #دورة_الألعاب_السعودية حتى إشعار آخر، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصًا من اللجنة على سلامة الجميع . pic.twitter.com/yZCPnalZo1 — دورة الألعاب السعودية (@saudiolympic) March 8, 2020

يذكر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة في المملكة، أعلن في وقت سابق إقامة دورة الألعاب السعودية.

وأشار الفيصل في مؤتمر صحفي إلى أن الدورة ستكون بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 13 منطقة في المملكة.

وستبدأ البطولة يوم 23 مارس المقبل، حتى الأول من أبريل، ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

الدورة ستكون جوائزها مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية، و300 ألف ريال للفضية و100 ألف للبرونزية.