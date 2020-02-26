 عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلن إطلاق دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة (شاهد)‎ – إرم نيوز‬‎

عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلن إطلاق دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة (شاهد)‎

عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلن إطلاق دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة (شاهد)‎

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة في المملكة، عن إقامة دورة الألعاب السعودية.

وأشار الفيصل في مؤتمر صحفي إلى أن الدورة ستكون بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 13 منطقة في المملكة.

وستبدأ البطولة يوم 23 مارس المقبل، حتى الأول من أبريل.

وقال الفيصل: ”يومٌ جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يُضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها بشكل عام، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة“.

وكشف وزير الرياضة السعودي أن الدورة ستكون جوائزها مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية، و300 ألف ريال للفضية و100 ألف للبرونزية.

واختتم: ”كل هذا لم يكن ليتحقّقَ بأفضل صورةٍ لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل للقطاع الرياضي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري السعودي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث