عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلن إطلاق دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة (شاهد)‎

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة في المملكة، عن إقامة دورة الألعاب السعودية.

وأشار الفيصل في مؤتمر صحفي إلى أن الدورة ستكون بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 13 منطقة في المملكة.

وستبدأ البطولة يوم 23 مارس المقبل، حتى الأول من أبريل.

وقال الفيصل: ”يومٌ جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يُضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها بشكل عام، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة“.

أهلًا بكم في أكبر حدث رياضي في تاريخ الرياضة السعودية ????!#دورة_الألعاب_السعودية pic.twitter.com/Zvcaivdl4D — دورة الألعاب السعودية (@saudiolympic) February 26, 2020

سمو وزير الرياضة : يومٌ جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يُضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها شكل عام وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة.#برنامج_جودة_الحياة#دورة_الألعاب_السعودية pic.twitter.com/22NHJwBqud — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2020

وكشف وزير الرياضة السعودي أن الدورة ستكون جوائزها مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية، و300 ألف ريال للفضية و100 ألف للبرونزية.

واختتم: ”كل هذا لم يكن ليتحقّقَ بأفضل صورةٍ لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل للقطاع الرياضي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان“.

#دورة_الألعاب_السعودية :

???? الرياض

???? بمشاركة 6000 رياضي

???? وأكثر من 2000 مسؤول فني وإداري

???????? يمثلون جميع مناطق المملكة

????️ يتنافسون ضمن 17 مرفق رياضي

???? أكثر من 40 رياضة جماعية وفردية

???? من 23 مارس إلى 1 ابريل pic.twitter.com/LVMHIJG2vt — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2020

سهلناها عليك ????! أهم المعلومات اللي تحتاج تعرفها عن #دورة_الألعاب_السعودية ???????? pic.twitter.com/C6qIyUaGJ9 — دورة الألعاب السعودية (@saudiolympic) February 26, 2020

سمو وزير الرياضة: كل هذا لم يكن ليتحقّقَ بأفضل صورةٍ لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيده الله. #دورة_الألعاب_السعودية#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/zkBzfPw6lT — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2020

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل : يسرّني أن أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية : #دورة_الألعاب_السعودية#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/jDW4d9IWiw — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2020