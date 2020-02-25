تحويل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية إلى وزارة الرياضة

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من المقرر أن يكون الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هو وزير الرياضة بعد تغيير المسمى، وفقا للأمر الملكي.