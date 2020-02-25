 تحويل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية إلى وزارة الرياضة – إرم نيوز‬‎

تحويل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية إلى وزارة الرياضة

تحويل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية إلى وزارة الرياضة

المصدر: فريق التحرير

قررت المملكة العربية السعودية تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة حكومية مستقلة.

وتم استصدار أمر ملكي ينص على أنه “ تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة“.

ويتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ومن المقرر أن يكون الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هو وزير الرياضة بعد تغيير المسمى، وفقا للأمر الملكي.

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