تحويل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية إلى وزارة الرياضة

قررت المملكة العربية السعودية تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة حكومية مستقلة.
وتم استصدار أمر ملكي ينص على أنه “ تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة“.
ويتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
ومن المقرر أن يكون الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هو وزير الرياضة بعد تغيير المسمى، وفقا للأمر الملكي.
#أمر_ملكي: تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "#وزارة_الرياضة ".#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020
#أمر_ملكي : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020