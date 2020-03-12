”سناب“ تطلق مجموعة ”إيموجي“ عن كورونا (صور)

أطلق تطبيق ”بيتستريبس“ التابع لـ ”سناب شات”، مجموعة من الرسوم التعبيرية ”الإيموجي“ للتوعية بفيروس كورونا.

ونشر التطبيق مجموعة من الصور حول التوعية بالنظافة، وظهرت ملصقات ذات طابع صحي في لوحة مفاتيح Bitmoji للصور هذا الأسبوع، إلى جانب ملصقات Bitmoji المعتادة بعبارات مثل الحالة المزاجية الحالية.

وتضمنت الصور ملصقات تنصح القارئ بمرح غسل يديه، والبقاء في المنزل في حال الشعور بالمرض، والأهم من ذلك، عدم لمس الوجه.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الملصقات جديدة، أو إذا كانت ستكون موجودة دائما، وتظهر الآن فقط بسبب المخاوف المتزايدة من عدوى فيرووس كورونا.

ويعتبر Bitmoji تطبيق مطور من مبتكري Bitstrips ويسمح لك هذا التطبيق بإنشاء أفكار مرحة تمثلك، وبمجرد إنشائك للأفكار، فستتمكن من أن تضعه في الكثير من الوضعيات الممتعة.

كما يسمح التطبيق بإرسال الكثير من الرسوم المتحركة المرحة لكل أصدقائك، وبمجرد اختيارك للرسم المتحرك الذي يعجبك، فستتمكن من إرساله عبر WhatsApp أو Facebook Messenger أو أي برنامج مراسلة آخر تختاره.

وتعتبر ”بيتستريبس“ شركة وسائط وتقنية، وتتخذ من كندا مقرا لها، وهي الشركة المسؤولة على إدارة وتطوير برنامج Bitmoji وهو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء صور شخصية واستخدامها في تطبيقات المراسلة، واعتبارا من 2016، تعمل ”بيتستريبس“ كشركة تابعة لشركة ”سناب شات“.