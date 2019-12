نجمة سناب شات السعودية وعد العساف تواجه انتقادات بسبب تعامل ”غير لائق“.. تعرّف على القصة

View this post on Instagram

تعرضت نجمة موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الطفلة السعودية وعد العساف، لانتقادات عديدة في أحدث ظهور لها بسبب ما اعتبره كثيرون تصرفا غير لائق وثقت كثير من تفاصيله مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع. وظهرت العساف التي تبلغ من العمر نحو 11 عاماً، في مقاطع الفيديو التي صورها شاب سعودي يدعى عبد الرحمن الشهراني (27 عاماً)، وهو معروف أيضاً كأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويلقب بعدة ألقاب مثل "أسطورة الرياض" و "كنغ الرياض"، ويتميز بحجم جسمه الصغير بسبب مرض سابق شفي منه. وبدا الشهراني ودوداً من الطفلة وعد، وحاول التعامل بلطف معها عدة مرات، بما في ذلك تقديمه ورد للنجمة الصغيرة التي ردت بالرفض. ووجدت تلك المقاطع صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرت انتقادات لاذعة على الطفلة وعلى عائلتها التي "يتوجب عليها تعليم وعد التصرفات اللائقة مع الآخرين" على حد قول ووصف بعض المنتقدين. ويواجه كثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية انتقادات حادة في المجتمع السعودي ترتبط بالمحتوى الذي يقدمونه لمتابعيهم، لكن الانتقادات التي تطال الأطفال المشاهير، تتركز بشكل رئيس على أهاليهم، وتدعوهم للتوقف عن الزج بهم في سن صغيرة بعالم الشهرة المليء بالتحديات والسلبيات التي تؤثر على شخصية الأطفال، كالتنمر.