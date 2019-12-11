نجمة سناب شات السعودية وعد العساف تواجه انتقادات بسبب تعامل ”غير لائق“.. تعرّف على القصة

تعرضت نجمة موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الطفلة السعودية وعد العساف، لانتقادات عديدة في أحدث ظهور لها بسبب ما اعتبره كثيرون تصرفًا غير لائق وثقت كثير من تفاصيله مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع.

وظهرت“ العساف“ التي تبلغ من العمر نحو 11 عامًا، في مقاطع الفيديو التي صورها شاب سعودي يدعى عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، وهو معروف أيضًا كأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويُلقب بعدة ألقاب مثل:“أسطورة الرياض“، و“كنغ الرياض“، ويتميز بحجم جسمه الصغير بسبب مرض سابق شفي منه.

وبدا ”الشهراني“ ودودًا من الطفلة وعد، وحاول التعامل بلطف معها عدة مرات، بما في ذلك تقديمه وردًا للنجمة الصغيرة التي ردت بالرفض.

ووجدت تلك المقاطع صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توجيه انتقادات لاذعة ضد الطفلة وعائلتها التي ”يتوجب عليها تعليم وعد التصرفات اللائقة مع الآخرين“، على حد قول ووصف بعض المنتقدين.

#وعد_العساف أيوه غلطت بس الغلط الأكبر على أهلها إلي طلعوها لحياه أكبر من سنها بدون توعيه و فهم

. pic.twitter.com/mrsmr93fJu — عروبه ♈ ???????????? (@arobh07) December 11, 2019

الولد جالس يتعرض للتعنيف ابعدوها عنه لاتاكله #وعد_العساف pic.twitter.com/rXjFPVQZwJ — فيونكه (@oooma_a) December 11, 2019

وعلى موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الحديث عن وعد العساف، نقاشات المغردين في المملكة وسط تباين في الآراء بين انتقاد الطفلة أو انتقاد عائلتها.

#وعد_العساف

يعني اللي سوته هي غلط بس كلامكم هذا وتجريحكم وتنمركم ع طفله عادي؟؟؟؟؟

هي معذوره لانها صغيره توها مافهمت ولا تستوعب اللي تسويه اذا صح او غلط .. لكن انتم وش عذركم يالاشخاص البالغين ؟؟؟

بالنهايه كلامها اهون من كلامكم ومرضكم pic.twitter.com/WuEbEFdmjc — زيتونه -كود خصم نمشي RFD56S2 (@Bnt_alwaleed1) December 11, 2019

ويواجه الكثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية انتقادات حادة من قِبل المجتمع السعودي ترتبط بالمحتوى الذي يقدمونه لمتابعيهم، والذي يوصف بالسطحي مع تركيزهم على جذب مزيد من المتابعين، وتحقيق عوائد مالية كبيرة من الإعلانات التي ينشرونها.

لكن الانتقادات التي تطال الأطفال المشاهير، تتركز بشكل رئيس على أهاليهم، وتدعوهم للتوقف عن الزج بهم في سن صغيرة بعالم الشهرة المليء بالتحديات والسلبيات التي تؤثر على شخصية الأطفال، كالتنمر.