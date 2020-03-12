ريال مدريد يغلق أبواب النادي ويعيد اللاعبين لمنازلهم بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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ريال مدريد يعيد كافة لاعبيه إلى منازلهم ويغلق مركز التدريب بعد ثبوت إيجابية أحد لاعبي السلة لكورونا.