4 حلول لحسم الدوري الإسباني في حال استمرار انتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها

يعقد اليوم الخميس في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماع للجنة متابعة تضم أيضا رابطة الدوري الإسباني، ولجنة كرة القدم في الصالات ورابطة اللاعبين واللاعبات، لحسم مصير الدوري الإسباني وكرة القدم الإسبانية في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا والمطالبة بإيقاف كل اللقاءات الرياضية.

وقرر الاتحاد الإسباني سابقا إيقاف كرة القدم غير الاحترافية، وكرة القدم في الصالات، ولم يتبق سوى الدوري الإسباني للدرجة الأولى والثانية، والذي كان مقررا أن يلعب دون جمهور خلال الجولتين القادمتين.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية فالقرار الأقرب سيكون إيقاف لعب الدوري الإسباني للدرجتين الأولى والثانية لأجل غير مسمى، في انتظار تطورات فيروس كورونا في الأسابيع القادمة.

واهتمت صحيفة ”سبورت“ بمصير لقب الدوري الإسباني في حال إيقاف النشاط واستمرار مشكلة فيروس كورونا وعدم التحكم في الوباء، وتحدثت عن 4 سيناريوهات لحسم اللقب وأمر الصعود.

بلاي أوف لحسم اللقب

تعتبر أحد الحلول أمام رابطة الدوري الإسباني لحسم اللقب عبر إجراء ”البلاي أوف“ بين 4 فرق أو أكثر حسب قرار رابطة الدوري والتي ستحدد معايير مشاركة الأندية في الدورة الخاصة بحسم اللقب، وأيضا حسم صراع النزول والصعود من دوري الدرجة الثانية.

إعلان برشلونة بطلا

توقف الدوري الإسباني قد يدفع رابطة الدوري الإسباني لاعتبار الترتيب الحالي نهائيا ومنح برشلونة لقب الدوري لكونه متصدرا، فيما ينزل لدوري الدرجة الثانية ريال مايوركا وليغانيس وإسبانيول برشلونة.

إعلان موسم أبيض

قد يعلن الموسم الحالي دون تحديد بطل له، لكن يبقى أمام رابطة الدوري الإسباني اتخاذ قرار بشأن عملية النزول والصعود.

إنهاء الدوري بعد فترة توقف دون جمهور

قررت رابطة الدوري الإسباني لعب الجولتين القادمتين دون جمهور، وبإمكانها أن تقرر لعب ما تبقى من الدوري دون جمهور أيضا حتى نهايته، وهو قرار تعارضه رابطات اللاعبين والجماهير.

وحسب الصحيفة فهو إجراء يبقى احتماله ضعيفا جدا، لكونه يضر بقيمة الدوري الإسباني وتنافسيته قاريا وعالميا .