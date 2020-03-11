هل طلب لاعبو برشلونة عدم المشاركة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا؟

أكد المتحدث باسم نادي برشلونة الإسباني، جوزيف فيفس، أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من مواجهة البلوغرانا المرتقبة أمام نادي نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، 18 مارس، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ”كامب نو“ دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة، في ظل انتشار فيروس ”كورونا“ المطور.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب ”سان باولو“ قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فيفس، في تصريحات أبرزتها إذاعة ”كادينا كوبي“، و“راديو ماركا“ إن المباراة ستقام على ملعب ”كامب نو“ دون جماهير كما هو مخطط لها، ولا يوجد أي صحة للشائعات حول اعتراض لاعبي برشلونة على خوض اللقاء.

وأضاف المتحدث باسم برشلونة بقوله: ”لم يطلب أي لاعب من برشلونة عدم المشاركة في المباراة“.

وتابع بقوله: ”لم تظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا المطور على أي فرد في نادي برشلونة حتى الآن، الأمور تحت السيطرة الكاملة.. نحن نواجه موقفا يكتنفه الكثير من الغموض، وبالتالي فإن دورنا هو العمل على الوقاية والحماية معا“.

وأردف فيفس قائلا: ”نحن نضع صحة الإنسان على قمة أولوياتنا، والآن لا نفكر في أي شيء سوى أن يمر الأسبوعان المقبلان دون أي تدهور في الأوضاع الصحية لدينا“.

وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي رفض فيه رئيس نادي خيتافي الإسباني السفر إلى إيطاليا لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ في إيطاليا.

وفي تطور جديد، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تأجيل مباراتي إشبيلية مع روما، وإنتر ميلان مع خيتافي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة اليوروبا ليغ، نتيجة توقف الرحلات الجوية بين إيطاليا وإسبانيا، في ظل الحظر الصحي المفروض على مناطق شمال إيطاليا بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.