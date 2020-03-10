راكيتيتش قد يدخل في صفقة تبادلية وشيكة بين برشلونة ويوفنتوس

يبدو أن الموسم الجاري سيكون الأخير بالنسبة للكرواتي إيفان راكيتيتش في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد تراجع مستواه، واستياء الجماهير من أدائه، وهو ما دفعها لإطلاق الصافرات ضده خلال اللقاء الأخير بين برشلونة وريال سوسييداد، وذلك بعد قرار المدرب كيكي سيتين باستبداله في الدقيقة الـ 74.

وينتهي عقد راكيتيتش، 31 عاما، في يونيو 2021، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن، وبالتالي فإنه من المؤكد أن يدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي يستفيد برشلونة من المقابل المالي لبيعه قبل أن يصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد الحصول على خدمات راكيتيتش في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن صفقة راكيتيتش مع برشلونة ستكون تبادلية، بحيث ينتقل البرازيلي الدولي دوغلاس كوستا، لاعب البيانكونيري إلى البلوغرانا، خاصة أن كوستا يجيد في جميع المراكز الهجومية في خط الوسط.

وكان راكيتيتش أدلى بتصريحات سابقة تفتح الباب أمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس، حيث أشار إلى أنه يريد أن يلعب إلى جوار البرتغالي كريستيانو ورنالدو نجم اليوفي، كونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن هناك وجهة أخرى محتملة بالنسبة لنجم برشلونة راكيتيتش.

ومضت تقول: ”يمكن أن يعود راكيتيتش إلى ناديه السابق إشبيلية، الذي انتقل منه إلى برشلونة في عام 2014“.

ويرغب رامون رودريغيز مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، في ضم راكيتيتش إلى صفوف النادي الأندلسي، في الموسم المقبل، إذ كان مونشي هو السبب الرئيس في انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية عام 2011 من نادي شالكه الألماني.

وفقد راكيتيتش موقعه الأساسي هذا الموسم، سواء مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي أو الحالي كيكي سيتين، رغم أنه شارك في 31 مباراة مع البارسا، إلا أنه عادة ما يكون احتياطيا، ويلعب كبديل.