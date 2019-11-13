ميزة جديدة.. ”إنستغرام“ يستعير هذه الخاصية من تطبيق ”تيك توك“ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن موقع تبادل الصور الشهير ”إنستغرام“ يواصل استعارة أفضل الميزات من المنصات الاجتماعية الأخرى، حيث يختبر الآن ميزة مستعارة من تطبيق ”تيك توك“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعمل شركة إنستغرام الآن على اختبار ميزة ريمكس للفيديو، التي تسمح للمستخدمين بتسجيل فيديو مدته 15 ثانية مصحوبًا بالموسيقى قبل نشر المقطع على قصتهم.

طرحت هذه الميزة، التي سُميت ”ريلز“ Reels، الثلاثاء، ليختبرها بعض المستخدمين في البرازيل، وهي تشبه الميزة التي ساهمت في رواج تطبيق ”تيك توك“ بين المستخدمين الشباب.

وبمجرد تسجيل المقطع على خلفية موسيقية، يمكن مشاهدته على صفحة ”استكشاف“ في إنستغرام أسفل قائمة ”أفضل الريلز“.

وإذا لم يرغب المستخدم في مشاركة المقطع مع العامة، يمكنه إرساله عبر ميزة المراسلة المباشرة في إنستغرام إلى شخص محدد، وهي ميزة إضافية لا يقدمها تطبيق ”تيك توك“.

وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كانت ميزة ”ريلز“ الجديدة سيتم طرحها في بلدان أخرى، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن ”انستغرام“ تعمل على ميزة مماثلة تدعى ”سينز Scenes /مشاهد“، والتي قد تكون متاحة قريبًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن شأن ميزة ”سينز“ المنتظرة أن تزود ”إنستغرام“ ببعض الأدوات الأساسية لتحرير الفيديو، بما في ذلك دمج الموسيقى في الفيديو ونشره على صفحة القصص، بالإضافة إلى السماح للمستخدم بإضافة تأثيرات الواقع المعزز وضبط سرعة التشغيل، كما يمكن لخاصية ”سينز“ أن تتيح للمستخدمين الآخرين تحرير الفيديو الخاص بك إذا كان حسابك ”عامًا“.

يذكر أن تطبيق ”تيك توك“ أثار الجدل في الأشهر الأخيرة، عندما دعا المشرعون الأمريكيون مجتمع الاستخبارات لتقييم تأثيره على الأمن القومي، والتدقيق في علاقاته بالحكومة الصينية.