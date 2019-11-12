هل ألغى عبدالرزاق حمدالله متابعة أمرابط عبر إنستغرام؟

لم ينته الخلاف بين مهاجمَي النصر السعودي المغربيَّين حمد الله عبد الرزاق ونورالدين أمرابط رغم كون رئيس الفريق السعودي أقام مأدبة عشاء بعد لقاء النصر وأبها لتذويب الخلاف بين الطرفين.

وكان الخلاف بين النجمين المغربيين اندلع خلال لقاء النصر وأبها بعدما رفض حمد الله منح مواطنه فرصة تسديد ضربة جزاء، كما لم يحتفل معه بهدف سجله خلال اللقاء ذاته.

وحاول رئيس النصر السعودي تذويب الخلاف بين اللاعبين المغربين لكن الصحفي المغربي جمال اسطيفي نشر على صفحته على “ فايسبوك “ ما يفيد بأنَّ الخلاف ما زال مستمرًّا.

وحسب جمال اسطيفي، فحمد الله ألغى متابعته لزميله نورالدين أمرابط على إنستغرام فيما لم يرد الآخر بالمثل.

ويبدو أن الخلاف بين اللاعبين أكبر من أن يتم تذويبه في لقاء؛ إذ تحتاج إدارة النصر للتدخل ومحاولة الصلح بين أفضل لاعبين في الفريق وأثمر تعاونهما على أرضية الملعب عدة أهداف.

وأثار المهاجم المغربي حمد الله عبد الرزاق الجدل في المدة الأخيرة إذ تم طي خلافه مع موظفة المطار بتدخل من إدارة النصر السعودي ورئيسه صفوان السويكت وأدى لتنازل الطرفين عن الشكايات المتبادلة.

كما أعلن حمد الله عبد الرزاق اعتزاله اللعب دوليًّا برفقة المنتخب المغربي ونشرها على صفحته على “ إنستغرام “ مع صورة له في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقضي عطلة قصيرة.

وغادر حمد الله عبد الرزاق معسكر المنتخب المغربي قبل أمم أفريقيا/ مصر 2019 نتيجة خلافات مع بعض اللاعبين والمدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد، كما دخل في خلافات مع مصطفى حجي مساعد المدرب الحالي البوسني وحيد حاليلوزيتش.

ولم يوجه المدرب الحالي للمنتخب المغربي الدعوة لحمد الله عبد الرزاق لمواجهة موريتانيا وبورندي في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021 وفضل إعادة يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني.