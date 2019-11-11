رودريغو ينضم لقائمة منتخب البرازيل لمواجهة الأرجنتين في ”سوبر كلاسيكو“

نال رودريغو مهاجم ريال مدريد الشاب مكافأة سريعة على تألقه مع النادي الملكي بانضمامه إلى قائمة منتخب البرازيل لأول مرة في مسيرته، وقد يخوض مباراته الدولية الأولى أمام الأرجنتين في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة المقبل.

وقال حساب المنتخب البرازيلي على ”تويتر“ إن رودريغو تدرب لأول مرة مع الفريق الأول، الإثنين في المعسكر الحالي في أبوظبي بعد استدعائه لأول مرة من المدير الفني تيتي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، أول أهدافه مع ريال مدريد بعد دقيقة من مشاركته بديلًا في أول مباراة له مع الفريق ضد أوساسونا قبل أن يشارك مجددًا أمام ريال مايوركا.

ومنحه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الفرصة للمشاركة أساسيًا أمام غالاتا سراي التركي في إسطنبول في دوري أبطال أوروبا وظهر بشكل جيد.

وكان ليغانيس ضحية رودريغيو التالية عندما افتتح التسجيل في وقت مبكر في ملعب سانتياغو برنابيو، وبعدها بأسبوع سجل هدفين مبكرين ضد غالاتا سراي في مدريد قبل أن يكمل ثلاثية في الشوط الثاني.

وبعد الجلوس على مقاعد البدلاء أمام إيبار سيظهر رودريغو لأول مرة مع المنتخب الأول للبرازيل في مباراة ودية أمام الأرجنتين تستضيفها السعودية يوم الجمعة.

ليلة رودريغو

وأحرز الشاب رودريغو 3 أهداف ليقود ريال مدريد لفوز كبير بسداسية نظيفة على ضيفه غالاتي سراي الأسبوع الماضي، وقطع خطوة نحو التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

ومنح اللاعب البرازيلي التقدم لبطل أوروبا 13 مرة في الدقيقة الرابعة، بعدما مر من اثنين من المدافعين وسدد كرة منخفضة محرزًا هدفه الأول في البطولة البارزة.

وأضاف رودريغو هدفه الثاني في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو ليكمل أسرع ثنائية في تاريخ دوري الأبطال.

ولم يتراجع ريال مدريد وعزز تقدمه في الدقيقة 13 من ركلة جزاء عبر القائد سيرجيو راموس قبل أن يجعل الفرنسي كريم بنزيما النتيجة 4/0 في نهاية الشوط الأول بعد مجهود رائع من رودريغو.

وسجل بنزيما هدفه الثاني من مدى قريب في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 50 هدفًا في البطولة مع ريال مدريد متفوقًا على ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ في كأس أوروبا.

لكنها كانت ليلة رودريغو الذي أكمل مشاركة أولى حالمة في التشكيلة الأساسية في سانتياغو برنابيو في البطولة القارية بتسجيل هدفه الثالث عندما انطلق في اتجاه المرمى وتبادل تمرير الكرة مع بنزيما ليضعها في الشباك.

وتغنت جماهير ريال مدريد باسم رودريغو الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل ثلاثية لريال مدريد في دوري الأبطال بعد الأسطورة راؤول غونزاليس.

وقال رودريغو: ”سماع غناء (جماهير) البرنابيو باسمي كان حلمًا أصبح حقيقة، أنا سعيد للغاية وكانت ليلة مبهجة لكن يجب عليّ الحفاظ على هدوئي“.