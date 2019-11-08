رودريغو أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

اختير البرازيلي رودريغو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حساب بطولة دوري أبطال أوروبا على موقع ”تويتر“، فوز رودريغو بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز ريال مدريد 6/0 على ضيفه غالاتا سراي التركي، على ملعب سانتياغو برنابيو، الأربعاء.

وتفوق رودريغو، الذي يكمل 19 عامًا، في يناير المقبل، على المغربي أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

ورودريغو ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، بعد راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد السابق.

وفي أبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تعادل برشلونة سلبيًا مع سلافيا براغ، وتغلب ريال مدريد 6/0 على غالاتا سراي، وتعادل تشيلسي 4/4 مع أياكس، وفاز ليفربول 2/1 على جينك، وتغلب بروسيا دورتموند 3/2 على إنتر ميلان.

كما تغلب توتنهام 4/0 على النجم الأحمر، وبايرن ميونخ 2/0 على أولمبياكوس، وباريس سان جيرمان 1/0 على كلوب بروج، وباير ليفركوزن 2/1 على أتلتيكو مدريد، وتعادل مانشستر سيتي 1/1 مع أتلانتا، وتغلب يوفنتوس 2/1 على لوكوموتيف موسكو.

وضمنت أندية باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، التأهل إلى دور الـ16 حتى الآن.