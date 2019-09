من اليوم.. فيسبوك يختبر إخفاء اللايكات

كشفت شركة فيسبوك رسميًا عن إطلاق تجربة جديدة اليوم الجمعة، خاصة بإخفاء علامات الإعجاب على المنشورات المختلفة، وذلك على مستوى المستخدمين في أستراليا، للتعرف على تأثير ذلك على مشاعر المستخدمين وحالتهم النفسية وتجربتهم على المنصة الاجتماعية.

وأشارت الشركة إلى أنها خلال التجربة ستقوم بإخفاء عدد علامات الإعجاب والتفاعلات على المنشورات، وستكتفي فقط بعرض اسم أحد أصدقاء المستخدم وبجانبه كلمة ”and others“ أو ”وآخرون“، وبالضغط على ذلك سيظهر للمستخدم أسماء جميع من تفاعلوا مع منشوره، وكذلك يمكنه معرفة عددهم عبر حسابهم يدويًا.

وأوضحت الشركة أن التجربة كان هدفها منذ البداية تخفيف المشاعر السلبية والإحساس بالاكتئاب والضغط العصبي جراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التسابق على جمع علامات الإعجاب بين المستخدمين.

وكانت شبكة فيسبوك قد بدأت تطوير الميزة التجريبية منذ الشهر الماضي، عندما كشفت الباحثة جاين وونغ بعض التسريبات عبر حسابها على تويتر، يظهر شكل الميزة عند تطبيقها، وبعدها بفترة قصيرة اعترف فيسبوك أنه يعمل عليها بالفعل.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019