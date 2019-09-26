”فيسبوك“ سيستخدم كاميرا هاتفك لصنع خرائط للعالم (فيديو)

كشفت شركة ”فيسبوك“ عن فكرة مبتكرة لتطوير عالم افتراضي متكامل، يحمل اسم خرائط LiveMaps، تجعل عالمنا الحقيقي أكثر ثراء بالمعلومات.

وقالت فيسبوك، إن ذلك يأتي من خلال تجهيز طبقة افتراضية من المعلومات يتم وضعها فوق العالم الحقيقي تجعلك قادرًا على الحصول على مزيد من البيانات بشأن ما حولك عند استخدامك لهاتفك أو نظارته المستقبلية للـAR.

وأشارت الشركة إلى أن فيسبوك سيستخدم البيانات الخاصة بملايين الصور، والفيديوهات التي يقوم أكثر من ملياري مستخدم من مستخدميه بمشاركتها عبر حساباتهم الشخصية، وذلك من خلال البيانات الجغرافية المخزنة داخل البيانات المتضمنة داخل تلك المواد المصورة.

وسيقوم بعد ذلك فيسبوك بوضع تلك البيانات في صورة طبقة إضافية افتراضية فوق العالم الحقيقي، وبالتالي عندما تتواجد في تلك الأماكن تحصل على محتوى بصري ثري يمدك بالمعلومات عن ما حولك.

كما أوضحت الشبكة الزرقاء، في مؤتمرها السنوي السادس الخاص بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز OC6، أن هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة التي يسعى نحو بنائها الآن ستعتبر هي عصب نظارتها للواقع المعزز والتي تعمل على تطوير عدة نماذج لها، دون الإدلاء بأي معلومات حول موعد طرحها رسميًّا بالأسواق.