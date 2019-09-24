”فيسبوك“ يقترب من الدخول إلى عقلك بهذه الصفقة

كشفت شركة فيسبوك عن استحواذها على شركة CTRL Labs الناشئة، المتخصصة في قطاع تطوير تقنيات قراءة النشاط العصبي للمخ والتحكم من خلالها في أجهزة الكمبيوتر.

جاء ذلك في صفقة قوامها يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، في محاولة من جانب العملاق الأزرق لتقديم تقنيات التحكم في الأجهزة الإلكترونية بمجرد التفكير.

وأعلن مدير قطاع فيسبوك لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، أندرو بوزورث، أن الصفقة الجديدة تهدف إلى توسيع انتشار فائدة منتجات وتقنيات الشركة الناشئة على نطاق واسع، لتصل ويستفيد منها أكبر عدد من المستخدمين بشكل سريع.

وتتمثل منتجات شركة CTRL Labs في سوار ذكي يتم ارتداؤه على معصم اليد، بحيث يقوم بالتقاط الإشارات العصبية القادمة إلى الألياف العضلية، التي تتمثل في الأوامر القادم من الجهاز العصبي للعضلات لتقوم بأداء حركات معينة، بمجرد التقاطها عبر السوار يتم تحويلها لأوامر رقمية يفهمها الكمبيوتر، ويقوم بتنفيذ تلك الأوامر من حركات في مختلف الاتجاهات على شاشة الكمبيوتر.

وبالتالي سيسمح ذلك للمستخدم أن يتحكم في أجهزة الكمبيوتر وغيرها من أجهزة إلكترونية تدعم العمل بتلك التقنية دون الحاجة إلى التفاعل معها بشكل مادي أو تحريك أي جزء من جسمه، ويكفيه فقط مجرد التفكير في الحركة نفسها.

وتعتبر هذه الصفقة بمثابة دفعة قوية لفيسبوك على مسار خطته للدخول إلى عالم تقنيات التحكم بالتفكير في الأجهزة الإلكترونية المختلفة، كما أن هذه التقنيات التي سيضع يده عليها جراء تلك الصفقة، ستطور من نظاراته للواقع الافتراضي Oculus Rift بشكل كبير، وستجعله من الرواد في سوق التقنيات القابلة للارتداء المستخدمة، لتحقيق اتصال مباشر بين العقل البشري والكمبيوتر.