مشاكل في تحديث ويندوز 10 تُثير غضب المستخدمين

أغضب آخر تحديثات ”ويندوز10″من شركة مايكروسوفت، المستخدمين على الصعيد العالمي، لما فيه من أخطاء حسب وصفهم.

وثبّت عملاء مايكروسوفت أحدث إصدار من نظام التشغيل Windows 10، معتقدين أنه سيكون أفضل من الإصدارات السابقة، لكنهم تفاجؤوا بأنه يجعل أجهزتهم أبطأ بكثير.

واشتكى مستخدمو ويندوز من أن أحدث تحديث لنظام التشغيل قد تسبب في حدوث مشكلات كبيرة في حواسيبهم، وفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية.

ويسمى التحديث “ Windows 10 KB4512941″، ويُزعم أنه يستهلك قدرات وحدة المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر، ما يعني أن النظام بأكمله يصبح أبطأ، كما يمنعهم التحديث الجديد من استخدام بحث ويندوز.

ووفقًا للخبراء، يبدو أن المشكلة تكمن في المساعدة الصوتية ”كورتانا“، إذ أصبحت تستهلك 90% من قدرة المعالج مع التحديث الجديد.

وكتب أحد مستخدمي النظام على موقع ”ريديت“: ”لقد ثبّتُّ تحديث KB4512941، والآن توقف Windows Search عن العمل، بينما تستهلك كورتانا 90% من قدرة المعالج“.

وأعرب مستخدم آخر على ”تويتر“ عن غضبه من تعطل لعبته المفضلة بعد تثبيت التحديث، وقال آخر: ”رائع جدًا، تعطلت لعبة سكاي ريم، وأصبحت آخر ضحايا تحديثات Windows، لقد أخذوا كل شيء مني“.

وأوقفت شركة مايكروسوفت التحديثات التلقائية، ما يعني أن المستخدم يستطيع الامتناع عن تحميل التحديث، وتجنب الأعطال المزعجة.