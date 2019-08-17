”تويتر“ يضيف خاصية جديدة لتصفية الرسائل المباشرة

كشفت شركة ”تويتر“ عن أحدث حلقة في سلسلة ميزاتها الجديدة، حيث بدأت تختبر خاصية جديدة من شأنها منع المحتوى غير المرغوب فيه من الرسائل المباشرة.

ووفقًا لتغريدة من الشركة، سيضع الفلتر الجديد الرسائل التي قد تحتوي على محتوى مسيء في صندوق بريد منفصل يسمى ”رسائل إضافية“.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيكون صندوق البريد الجديد في مجلدات ”طلبات المراسلة“، حيث توضع رسائل الأشخاص الذين لا يتابعهم المستخدم، ويجب فتحها يدويًا لقراءتها.

وبدلًا من قراءة الرسائل المشبوهة، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حذف الرسالة بمجرد تلقيها.

وقالت الشركة في تغريدتها: ”الرسائل غير المرغوب فيها ليست ممتعة، لذلك نحن نختبر فلترًا في الرسائل المباشرة، لإبعادها عن أعين المستخدمين، حتى لا تزعجهم“.

ولم تكشف الشركة بالضبط كيف سيصنف الفلتر الرسائل المسيئة ويميزها عن الرسائل العادية، ولكن في العادة مثل هذه الفلاتر تعمل على منع المحتوى الذي يشمل كلمات سباب حتى لو لم تكن هذه الإهانات موجهة إلى المستخدم.

ويتلاءم هذا الفلتر مع اتجاه الشركة الجديد الذي يركز على القضاء على المحتوى المسيء على منصة التواصل الاجتماعي وجعلها مجتمعًا آمنًا.

ففي الشهر الماضي، طبقت الشركة سياسة لفحص ومراقبة المنشورات التي يتم الإبلاغ عنها، والتي تستهدف مجموعات دينية معينة، لتقوم بحذفها إذا كانت تستهدف فئة دينية محددة.