أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فينيسيوس يشكر الله على تمثيل البرازيل.. وريال مدريد يعلن غياب هازارد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس: مستعدون للموسم الجديد

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق الملكي، وعلق أعلى الصورة قائلًا:“على استعداد لبدء موسم جديد مع تجدد الطموح دعنا نذهب للحصول عليها“.

فينيسيوس يشكر الله على دعوته لتمثيل منتخب البرازيل

فيما نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد صورة له بقميص منتخب بلاده، وعلق عليها قائلًا:“كل ذلك في الوقت المناسب.. سعيد وفخور بفرصة تمثيل بلدي.. المجد لله على الدعوة“ حيث تم توجيه الدعوة له لتمثيل منتخب السيلساو للمرة الأولى ضمن استعدادات مواجهة بيرو وكولومبيا وديًا“.

أرثر ميلو: دعنا نذهب إلى منتخب السامبا

نشر البرازيلي أرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده عقب توجيه الدعوة له للانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب السامبا، وعلق أعلى الصورة قائلًا:“دعنا نذهب إلى أكثر الأشياء فخرًا.. منتخب البرازيل“.

ريال مدريد يعلن غياب هازارد

كشفت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد عن حجم إصابة أدين هازارد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي الملكي التقرير الطبي للاعب والذي بمقتضاه سيغيب عن أول لقاءات ريال مدريد في الدوري الإسباني.

توبي الديرفيريلد: مواجهة مانشستر سيتي اختبار ضخم

نشر توبي الديرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي خبرًا حول اللقاء الصعب الذي سيجمع توتنهام ومانشستر سيتي في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا:“اختبار ضخم غدًا، دعونا نضع معايير عالية لهذا الموسم“.

شيردان شاكيري يواصل الاحتفالات بالسوبر الأوروبي

نشر شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة لفرحة لاعبي الريدز بكأس السوبر الأوروبي والذي حققه نادي ليفربول، أمس الأول، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، وعلق أعلى الصورة قائلًا:“كأس السوبر“.

تشامبرز لاعب آرسنال: هيا نذهب

نشر تشامبرز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له من تدريبات الجنارز عبر صفحته الشخصية قبل اللقاء المهم الذي يجمع ما بين آرسنال وبيرنلي في الجولة الثانية بعدما حقق الجنارز فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى، وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“هيا نذهب“.

الفيفا: في مثل هذا اليوم كانت المباراة الأولى لرونالدو

ألقت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على مرور 16 عامًا على المشاركة الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قالت الصفحة الرسمية:“في مثل هذا اليوم منذ 16 سنة لعب كريستيانو رونالدو بعُمر 18 سنة مباراته الأولى بقميص مانشستر يونايتد، بعد دخوله كبديل في مباراة اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي ضد بولتون واندررز“.

أكسيل فيتسل: أصبحنا أقرب للألقاب من أي وقت

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني فيديو له عبر صفحته الشخصية كتحفيز لزملائه قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني والتي يسعى خلالها نادي بروسيا دورتموند إلى اقتناص اللقب الموسم المقبل، وعلق أعلى الفيديو قائلًا:“أثناء الحديث عن الـ…. أقرب من أي وقت مضى، الحلقة الأولى داخل بوروسيا دورتموند“.

إسماعيل بن ناصر يختار الرقم 4 مع الميلان

نشر الجزائري إسماعيل بن ناصر المنتقل إلى صفوف نادي أيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية بألوان نادي الميلان، وعلق اللاعب أعلى الصورة بالرقم 4، بعدما اختار اللاعب القميص رقم 4 مع ناديه الجديد الميلان.