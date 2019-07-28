عشاق ”سناب شات“ في السعودية يتمسكون بتسميته الأصلية بعد طرح اسم عربي له‎

قوبل إطلاق اسم جديد على ”سناب شات“ في السعودية، ليكون بديلًا عربيًا لاسمه الأصلي، بتجاهل واسع وانتقادات من عشاق التطبيق الأصفر الذي يستقطب عددًا كبيرًا من شبان وشابات المملكة.

وكان الباحث سعيد القرني، قد نشر تعريبه لاسم ”سناب شات”، قائلًا إن المقابل العربي للاسم الأصلي هو ”سنبتًا“، والواحد من ”سنبتة“ وجمعها ”سنابت“.

وعزا القرني، وهو عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى، مبادرته واقتراحه بتعريب اسم ”سناب شات“ إلى ”إثراء اللغة العربية بإضافة معنی مستحدث للفظ من ألفاظها المعربة؛ هو ”السنبتة“.

كما قال القرني إن مبادرته بترجمة المصطلح ترتبط بدعوة أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قبل أيام، بإيجاد بديل عربي لاسم تطبيق ”سناب شات“.

باحث بـ #جامعة_أم_القرى يستجيب لرغبة الأمير خالد الفيصل بتعريب ”سناب شات“ إلى ”سنبته“ pic.twitter.com/FPtGhvKn9F — جامعة أم القرى (@uqu_edu) July 27, 2019

ووصف الكاتب السعودي حسن محمد شعيب، مبادرة مواطنه القرني، بالقول ”هدْر لغويّ لا طائل منه !“.

هدْر لغويّ لا طائل منه ! — حسن محمد شعيب (@hassan__shuaib) July 27, 2019

قال الباحث السعودي اللغوي، سلمان سالم السحيمي، في رد على زميله القرني: ”تحريف الكلمة الأعجمية لتتوافق مع وزن كلمة عربية يؤدي إلى إحلال الكلمات الأعجمية محل الكلمات العربية، ويؤدي إلى اختلاط الأعجمي بالعربي وهذا ما كنا نخشاه، وقد ذكر بعض المغردين مايمكن أن يحل هذا الإشكال مثل، حديث الصورة، وحديث الصوت والصورة، والمشافهة“.

تحريف الكلمة الأعجمية لتتوافق مع وزن كلمة عربية يؤدي إلى إحلال الكلمات الأعجمية محل الكلمات العربية ويؤدي إلى اختلاط الأعجمي بالعربي وهذا ما كنا نخشاه،وقد ذكر بعض المغردين مايمكن أن يحل هذا الإشكال مثل

حديث الصورة

حديث الصوت والصورة

المشافهة — د.سلمان سالم السحيمي (@DrSalmanSalem) July 27, 2019

لكن تلك الردود الأكاديمية كانت محدودة مقارنة بردود الفعل من عشاق التطبيق الذين سخر كثير منهم من المصطلحات العربية الجديدة الخاصة بـ“سناب شات“.

إن الشباب والفراغ والجدة … مفسدة للمرء أي مفسدة ???? اشترك في نادي احسن لك ???? — Alnasser Nasser (MBS) (@AlnasserNasse12) July 27, 2019

ليتكم بحثتم عن شي يفيد الناس قال السنبته — tiger (@makkah_ksa) July 27, 2019

كم يتقاضى على هذا الخواء / الغثاء — سيغموند فرويد (@MF_1900) July 27, 2019

هل نحن في نفس الكوكب؟؟ — ظٓافر Dhafer ???????? (@Dhafer_Abdulah) July 27, 2019

ولم يغب مؤيدو تعريب اسم ”سنا بشات“ عن الردود على مبادرة الباحث القرني، وراحوا يشيدون بها وبصاحبها.

الدكتور سعيد كما أعرفه هو أحد عباقرة اللغة العربية المعاصرين، كلامه ملأ السمع والبصر. — وافي بن عبد الله (@Dr_Wafy) July 28, 2019

حقيقةً لم أشعر بمثل هذا الغيظ،

الردود تحت هذه التغريدة كادت أن تقتلني ضيمًا

ما هذا يا قوم، إن انشغل الإنسان بما فيه فائدة لتخصصه ولنفسه وأمته قلتم: تقضي وقتك في ما لا فائدة فيه،

وإن هو أعرض عنها قلتم ماهو أشد من ذلك.

أخيرًا، أقول لكل من يظن نفسه سيبويه:

قل خيرًا أو اصمت. — فرهود (@kemoo2014) July 27, 2019

وتتزايد أعداد السعوديين الذين يستخدمون تطبيق ”سناب شات“ بشكل لافت مع انضمام مشاهير المجتمع ونجومه وفنانيه وكتابه للنشر هناك، قبل أن تنضم أيضًا كثير من المؤسسات الحكومية التي تستهدف الوصول إلى الجمهور.