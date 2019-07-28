عشاق ”سناب شات“ في السعودية يتمسكون بتسميته الأصلية بعد طرح اسم عربي له‎

عشاق ”سناب شات“ في السعودية يتمسكون بتسميته الأصلية بعد طرح اسم عربي له‎

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

قوبل إطلاق اسم جديد على ”سناب شات“ في السعودية، ليكون بديلًا عربيًا لاسمه الأصلي، بتجاهل واسع وانتقادات من عشاق التطبيق الأصفر الذي يستقطب عددًا كبيرًا من شبان وشابات المملكة.

وكان الباحث سعيد القرني، قد نشر تعريبه لاسم ”سناب شات”، قائلًا إن المقابل العربي للاسم الأصلي هو ”سنبتًا“، والواحد من ”سنبتة“ وجمعها ”سنابت“.

وعزا القرني، وهو عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى، مبادرته واقتراحه بتعريب اسم ”سناب شات“ إلى ”إثراء اللغة العربية بإضافة معنی مستحدث للفظ من ألفاظها المعربة؛ هو ”السنبتة“.

كما قال القرني إن مبادرته بترجمة المصطلح ترتبط بدعوة أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قبل أيام، بإيجاد بديل عربي لاسم تطبيق ”سناب شات“.

ووصف الكاتب السعودي حسن محمد شعيب، مبادرة مواطنه القرني، بالقول ”هدْر لغويّ لا طائل منه !“.

قال الباحث السعودي اللغوي، سلمان سالم السحيمي، في رد على زميله القرني: ”تحريف الكلمة الأعجمية لتتوافق مع وزن كلمة عربية يؤدي إلى إحلال الكلمات الأعجمية محل الكلمات العربية، ويؤدي إلى اختلاط الأعجمي بالعربي وهذا ما كنا نخشاه، وقد ذكر بعض المغردين مايمكن أن يحل هذا الإشكال مثل، حديث الصورة، وحديث الصوت والصورة، والمشافهة“.

لكن تلك الردود الأكاديمية كانت محدودة مقارنة بردود الفعل من عشاق التطبيق الذين سخر كثير منهم من المصطلحات العربية الجديدة الخاصة بـ“سناب شات“.

ولم يغب مؤيدو تعريب اسم ”سنا بشات“ عن الردود على مبادرة الباحث القرني، وراحوا يشيدون بها وبصاحبها.

وتتزايد أعداد السعوديين الذين يستخدمون تطبيق ”سناب شات“ بشكل لافت مع انضمام مشاهير المجتمع ونجومه وفنانيه وكتابه للنشر هناك، قبل أن تنضم أيضًا كثير من المؤسسات الحكومية التي تستهدف الوصول إلى الجمهور.

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