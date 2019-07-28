السعودية تشرع بالمرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأحد، إن المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق التابعة لها ستبدأ يوم الأربعاء، وستشمل ”إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية“.

وبيع المطاحن من أولى عمليات الخصخصة بالمملكة، في إطار خطة إصلاحات على نطاق أوسع في الاقتصاد، وقد اجتذبت اهتمامًا من شركات زراعية عالمية كبرى، من بينها آرشر دانييلز ميدلاند وبونجي.

ولم تسم المؤسسة العامة للحبوب في بيانها، اليوم، العارضين المؤهلين من المرحلة الأولى للعملية العام الماضي، ويُنظر إلى خصخصة قطاع مطاحن الدقيق كاختبار لبيع أصول حكومية كبيرة أخرى ستعقبه.

ويأتي اهتمام اللاعبين الكبار في سوق الحبوب بتلك المطاحن، مع تزايد اعتماد السعودية على الحبوب المستوردة.

وأصبحت المملكة مستوردًا رئيسيًا للقمح والشعير منذ التخلي عن خطط في 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تستنزف الزراعة في الصحراء موارد المياه الشحيحة، لكن مصدرًا في القطاع قال إن الوقت الطويل لعملية الخصخصة يُبعد بعض العارضين المحتملين.