مسؤول سعودي يكشف حقيقة حجب ”سناب شات“ بالمملكة

نفى مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية صحة ما يشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ايقاف عمل تطبيق سناب شات في المملكة يوم غد بحسب جريدة الرياض.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الإجراء لو حدث لأي سبب تنظيمي أو خلافه سيعلن للجمهور لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليًا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات، وأيضًا الشركة المعنية ستخطر بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها.

وانتشر خلال الساعات الماضية، وسم تحت عنوان: #حجب_السناب_في_السعودية_من_غد ما أثار عددًا من التساؤلات حول حقيقة الأمر.

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع الوسم؛ مما جعله يعتلى صدارة قائمة الأكثر تغريدًا وتداولًا في المملكة العربية السعودية، كما جاء على موقع ”عاجل“ السعودي.

وتعد السعودية واحدة من أكبر أسواق ”سناب شات“ في العالم؛ حيث يستخدم التطبيق بالمملكة نحو 13 مليون شخص، وفقًا لتقارير إعلامية.