50 ألف حاج إيراني يصلون السعودية وإشادة بسرعة إصدار التأشيرات

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، الأربعاء، وصول 50 ألف حاج إيراني إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، في الوقت الذي أشاد فيه بسرعة إصدار التأشيرات للحجاج الإيرانيين من قبل السلطات السعودية.

وقال رشيديان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”آنا“ الإيرانية: إن ”60٪ من الحجاج الإيرانيين دخلوا السعودية، عبر 20 رحلة جوية قامت بها الخطوط الجوية المحلية إلى مطارات المدينة المنورة وجدة“.

وأضاف أن ”أكثر من 50 ألف حاج إيراني استقروا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن هناك سرعة في إصدار التأشيرة للحجاج الإيرانيين من قبل السلطات السعودية“.

وأشار رشيديان إلى أن ”سرعة إصدار التأشيرات في حالة جيدة جدًا، وقد تم حتى الآن منح تأشيرة الحج لـ 81 ألفًا و732 حاجًا إيرانيًا، ما يعني أن 92% من الحجاج حصلوا على تأشيرة دخول“.

وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، أعلن محمد آزاد، نائب مدير الموارد البشرية في هيئة الحج الإيرانية، أن السعودية وافقت على طلب طهران بزيادة حصتها من الحج لهذا الموسم، مبينًا أن عدد الحجاج الإيرانيين سيكون لهذا العام 88 ألفًا و550 حاجًا.

وكانت الدفعة الأولى من قوافل الحجاج الإيرانيين وصلت إلى المدينة المنورة في 6 من تموز/يوليو الجاري، بحسب ما أعلن رئيس هيئة الحج الإيرانية بالمدينة ناصر حويزاوي.