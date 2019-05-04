أبرزها ”هوجان“ و“كلبش 3″.. 15 مسلسلاً لن تشاهدها على ”يوتيوب“ في رمضان 2019 (صور)

لأول مرة، يحرم الجمهور في الوطن العربي من مشاهدة 15 عملًا دراميًا عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ خلال شهر رمضان الكريم، بعد أن أعلنت إحدى الشركات المنتجة وقف عرضها مسلسلاتها على قنوات اليوتيوب.

وبحسب المنتج عمرو قورة، فإن شركة ”سينرجي“ المملوكة للمنتج تامر مرسي، تستحوذ على نصيب الأسد في الدراما الرمضانية، إذ يبلغ نصيبها 15 مسلسلًا رفضت عرضها على يوتيوب“ من أجل تحقيق العديد من المكاسب المالية عن طريق طرحها على منصة فضائية مشفرة.

وأضاف عمرو قورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”إعلام المصريين لن تعرض مسلسلاتها عبر موقع يوتيوب، ولكن من خلال منصة رقمية جديدة اسمها ”واتش إت“.

ويعرض الـ15 مسلسلًا التي أنتجتها الشركة عبر قنوات dmc ،one ،cbc، الحياة، وعلى الإنترنت من خلال تطبيق ”واتش إت“.

وشرعت القنوات الناقلة للمسلسلات الترويج للتطبيق عبر شاشاتها، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وأكدت أن التطبيق متاح في المتجر الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام ”أندرويد“، وأجهزة apple أيضا، لكنه غير مجاني.

قائمة كاملة لمسلسلات رمضان ٢٠١٩ والقنوات الناقلةأعتذر مقدما عن أي سهو وخطأإم بي سي١- ولد الغلابة – أحمد السقا و مي… تم النشر بواسطة ‏‎Amr Koura‎‏ في الجمعة، ٣ مايو ٢٠١٩

وسجلت باقات التطبيق الشهرية الـ 7 أيام بـ99 جنيهًا، والباقة نصف سنوية و7 أيام بـ555 جنيهًا، والباقة السنوية و7 أيام مجانًا بـ999 جنيهًا، وفقًا لمصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية.

وأنتجت شركة ”إعلام المصريين“ 15 مسلسلًا هي: ”هوجان“، ”الواد سيد الشحات“، ”ابن أصول“، ”لآخر نفس“، ”كلبش 3”، ”البرنسيسة بيسة“، ”زلزال“، ”قمر هادي“، ”طلقة حظ“، ”بركة“، ”لمس أكتاف“، ”علامة استفهام“، ”بدل الحدوتة 3″، ”حكايتي“، ”أبو جبل“.