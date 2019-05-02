شاهد.. الصور الأولى لأمير كرارة في ”كلبش 3“

يواصل الفنان المصري أمير كرارة، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد ”كلبش 3″، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى للعمل من باب التشويق للجمهور.

وظهر أمير في إحدى الصور وهو داخل منزل ”عشوائي“ به العديد من الخدمات البدائية، فيما ظهر في صورة أخرى داخل مكتبه وهو يرتدي بدلة رسمية.

كما كان لعدد من نجوم المسلسل نصيب من الصور التي كشفت عنها الشركة المنتجة، ومنهم الفنان هشام سليم، وأحمد عبدالعزيز.

ويُعرض مسلسل ”كلبش 3″، لأمير كرارة، على شبكة قنوات ON، وتبدأ مشاهد هذا الجزء، بتقديم أمير، استقالته من وزارة الداخلية، على أن يؤسس شركة أمن خاصة به.

ومن أسباب تكوين هذه الشركة، علاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق، وسط محاولات عديدة لتوريطه في أعمال تجسس.

يذكر أن مسلسل ”كلبش 3“ من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، وأحمد عبدالعزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد علي رزق.