الدراما المصرية برمضان.. مسلسلات ”دخلت“ رغم أزماتها وأخرى لم يشفع لها النجوم الكبار

خرجت مسلسلات عديدة من السباق الدرامي في رمضان 2019 رغم قوة أبطالها العالقين في أذهان الجماهير خلال السنوات الماضية.

وحمل هذا العام حظًا جيدًا لأعمال درامية ظلت متأزمة لسنوات أعاقتها عن الظهور وتم تأجيلها أكثر من مرة حيث تخوض المنافسة في رمضان القادم مثل ”بركة وشقة فيصل والسر“.

أعمال درامية عانت من أزمات مختلفة، واستطاعت أن تخوض السباق الدرامي، وعلى النقيض خرجت أعمال أخرى من السباق رغم أنها لكبار النجوم مثل عادل إمام ويسرا ونيللي كريم ويحيى الفخراني.

– مسلسلات الأزمات تظهر في رمضان 2019

شقة فيصل

استطاع مسلسل ”شقة فيصل“ أن يخوض السباق الرمضاني القادم رغم الأزمات التي عصفت به طوال ثلاثة سنوات سابقة، حيث كان من المفترض عرضه في شهر رمضان من عام 2016، إلا إنه لم يتم التسويق له.

كما تعرض المسلسل أيضا إلى أزمة وفاة الفنان وائل نور أثناء فترة تصويره، ولم يستكمل بقية مشاهده، ولذلك تم تأجيله، وعاد صناعه مؤخرا لاستكمال عمليات التصوير كاملة، ليحصل على فرصة أفضل في المشاهدة في رمضان 2019.

”شقة فيصل“ بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، مي القاضي، أحمد فتحي، ندى موسى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بركة

ويخوض مسلسل ”بركة“ السباق الدرامي في رمضان، بعد أن تم تأجيله في العام الماضي، وتم استكمال حلقات التصوير رغم انشغال الفنان عمرو سعد في تصوير فيلمه الجديد ”حملة فرعون“.

وقرر صناع مسلسله ”بركة“ الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، استئناف تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل ليخوض به سعد السباق الرمضاني 2019.

المسلسل بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، عبد الرحمن أبو زهرة، وتدور أحداثه حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

السر

كما نجح مسلسل ”السر“ في خوض السباق الرمضاني القادم، بعد أن كان من المرجح خروجه بشكل كبير، وانضم ”السر“ بطولة وفاء عامر وحسين فهمي، إلى خريطة مسلسلات رمضان 2019.

ونشرت وفاء عامر البرومو التشويقي الأول للمسلسل من خلال صفحتها على ”فيسبوك“ وكتبت: ”انتظروني في مسلسل السر رمضان 2019“.

الإعلان كشف عن ملامح من الشخصية التي تقدمها، فهي سيدة تسكن شقة بسيطة في حارة شعبية، ويبدو أنها على خلاف مع شخص يدعى (رشاد).

المسلسل سبق وتأجل عرضه عدة مرات، فكان مقدرًا له أن يذاع في فبراير العام الماضي، لكن لم يحدث هذا.

تدور أحداث ”السر“ في إطار تشويقي اجتماعي، يرصد العلاقات الإنسانية بين الأشخاص في المجتمع المصري، ويشارك فى بطولته عزت أبو عوف، نضال الشافعي، ريم البارودي، ألفت عمر، محمد سليمان، هشام المليجى، منة جلال، محمد جمعة وهشام المليجي.

الضاهر

كما أنقذت قناة ”حواس“ الإماراتية مسلسل ”الضاهر“ من أزماته المتراكمة وحرمانه من العرض بعد انسحاب قناة ”الحياة“ من بث المسلسل خلال الفترة الماضية، وعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل بعد أن تعرض العمل إلى سلسلة من التأجيلات، وسط تردد أنباء قوية عن عدم عرضه في الموسم الحالي وفقًا لمصادر مقربة من منتج العمل تامر عبدالمنعم.

وكان من المفترض عرض المسلسل في شهر إبريل 2017، إلا أنه تقرر بعد ذلك تأجيل عرضه إلى شهر رمضان من نفس العام، لكن بسبب تعرض المسلسل لمشاكل إنتاجية وتسويقية تم تأجيل عرضه مرة أخرى، إلى أن تم الاستقرار على عرضه في رمضان 2019.

ويشارك في بطولة ”الضاهر“ بجانب محمد فؤاد، كل من حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، والفنانة التونسية فريال يوسف.

مسلسلات لن ترى النور هذا الموسم

على الجانب الآخر خرجت مجموعة من المسلسلات القوية من السباق الرمضاني رغم أنها تحمل أسماء عدد كبير من النجوم على رأسهم عادل إمام يسرا ونيللي كريم.

فالنتينو

خرج الزعيم عادل إمام من السباق الرمضاني لأول مرة منذ 7 سنوات، بعدما كان من المقرر خوضه السباق الدرامي هذا العام بمسلسل ”فالنتينو“ الذي شرع في تصويره بالفعل، إلا أن ضيق الوقت أدى إلى توقف التصوير ليخرج العمل رسميًا من السباق.

ويشارك في بطولة العمل داليا البحيري ودلال عبدالعزيز ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وأحمد فريد وحمدي الميرغنى، ومن إخراج رامي إمام، وتعد تلك السنة الأولى منذ عام 2010 التي لن تشهد ظهور الفنان عادل إمام خلال شهر رمضان.

نيللي كريم

كما تم تأجيل مسلسل ”النصابين“ عن المشاركة في رمضان 2019 بعد أن تعاقدت عليه نيللي كريم، إلا أنه تم تأجيله وأصبح خارج الموسم الرمضاني هذا العام.

خرجت الفنانة نيللى كريم رسميًا من السباق الرمضاني واعتادت هي الأخرى لسنوات أن تتواجد بمسلسل خلال الماراثون، منذ أن قدمت مسلسلها ”ذات“ مرورًا بـ“سجن النساء“ و“تحت السيطرة“ و“سقوط حر“ و“لأعلى سعر“ وأخيرًا ”اختفاء“، إلا أن مسلسلها ”النصابين“ الذي كان من المقرر أن يشاركها فى بطولته آسر ياسين لم يتمكن من الاستمرار في التصوير والعرض خلال رمضان، على الرغم من أن فريق العمل بدأ تصوير يومين قبل أن يتوقف.

بيت العيلة

خرجت الفنانة يسرا والفنان خالد الصاوي من السباق الرمضاني وكانت ستنافس بمسلسل ”بيت العيلة“ من تأليف مدحت العدل، ويشاركها البطولة جمال سليمان، إلا أن العمل توقف قبل التصوير بأيام معدودة، لتخرج بذلك يسرا من السباق الرمضاني.

القائمة 36

وخرج الفنان عمرو يوسف هو الآخر من الموسم الرمضاني و اعتاد التواجد بعمل درامي سنوي خلال شهر رمضان، خاصة أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان يقدم أعمالا فنية تحمل توقيعه كنجم أول، وحققت نجاحاً كبيرًا، إلا أن مسلسله الذي كان يحمل اسم ”القائمة 36“ خرج من السباق الرمضاني هذا العام، بالرغم من بدء التحضيرات الخاصة له.

والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف نبيل عبدالحميد ومحمود عجاج.

”اسمه إيه“

خرج أيضًا الفنان أكرم حسنى من السباق الرمضاني رغم تعاقده على مسلسل ”اسمه إيه“ مع المنتج كريم أبو ذكرى إلا أنه تم تأجيله، ورغم أنه حقق نجاحًا كبيرًا خلال عامين متتاليين، من خلال مسلسلي «الوصية» و«ريح المدام»، وذلك بسبب ارتباطه بتصوير فيلمَي «الأوضة الضلمة الصغيرة» والبدلة 2.

مملكة إبليس

وفي منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت الذي يتسابق فيه الجميع للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان، أعلن صناع مسلسل ”مملكة إبليس“ عدم خوضه المنافسة في رمضان وعرضه بعد انقضاء الشهر مباشرة وذلك لضيق الوقت.

مملكة إبليس، لم يكن الاسم الأول للعمل، بل سبقه اسم آخر وهو ”بينا ميعاد“ و“ملائكة إبليس“، والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود وايمان العاصي، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.