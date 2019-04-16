الجيش الأمريكي يطور بديلًا ”أكثر أمانًا“ من ”واتس اب“

تعمل هيئة الأبحاث الدفاعية ”DARPA“ التابعة لـ الجيش الأمريكي على تطوير نظام جديد للتواصل فائق التشفير يحمل اسم ”RACE“، بحيث يصعب كشف هويات مستخدميه ويقدم مستوى أعلى من الحماية والتشفير على جانب الملفات والمحادثات.

وتقوم فكرة النظام الجديد، وفقًا لما نشره موقع ”تراستد ريفيوز“ على تقديم 3 مزايا هامة متعلقة بعملية حماية هوية المستخدمين بشكل كامل حفاظًا على خصوصيتهم وخصوصية ما يتبادلونه مع بقية المستخدمين، إلى جانب الوجود داخل شبكة قوية متماسكة قادرة على معالجة جميع البيانات المتبادلة على متنها بسهولة وسرعة، مع الحفاظ على سرية كافة ما يتم تبادله من ملفات.

وأشار مطورو النظام الجديد إلى أن شبكة التواصل الجديدة تضع فكرة التشفير في أساسها، إذ إن جميع أجزاء النظام مشفرة بشكل مستقل عن البقية، بحيث في حال تم اختراق أحد أجزاء النظام يصعب فك تشفيره أو الوصول إلى بقية الجوانب.

وأوضحوا أن النظام الجديد جار تطويره على نطاق أوسع، والهدف الرئيس هو إنشاء شبكة تواصل مشفرة قادرة على تفادي خطر التسريبات الواسعة لبيانات المستخدمين الناتجة عن ضعف بروتوكولات التشفير للاتصالات المتوافرة حاليًّا، والتي يعمل بها شركات تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ”واتس اب”.