كويتية تتعرض للنصب من مغربي عبر ”واتس اب“

اخترق ”هاكر“ مغربي حساب ”واتس اب“ يتبع إحدى السيدات الكويتيات، وقام من خلاله بالنصب على مواطنة كويتية بمبلغ يقارب 1182 دينارًا.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ أن ”مواطنة تعرضت لعملية نصب سبق أن حذرت منها أجهزة وزارة الداخلية“ وفقًا لمصدر أمني.

وذكر المصدر، أن الكويتية تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسالة إلى جميع المواطنين والمقيمين تحذرهم خلالها من ابتلاع طعم النصب بواسطة واتساب سرق من قبل هاكرز مغربي.

وقالت المواطنة في رسالتها عبر مقطع مصور، إنها تلقت رسالة عبر الواتساب من صديقة تعرفها منذ سنوات تفوق الـ 41 عامًا، إذ قام الشخص الذي سرق واتساب صديقة المجني عليها وطلب منها عبر رسائل مكتوبة سرعة إرسال مبلغ 750 دينارًا لأحد الحسابات في المغرب وتجاوبت مع الطلب سريعًا نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطها بصاحبة الواتساب.

وأضافت، أنها تواصلت مع صديقتها لإبلاغها بأن المبلغ وصل إلى حسابها، وإذا بها تقول لها ”ما عليك امر“ أريد أيضًا مبلغ 432 دينارًا، وحسب إفادتها فإنها تجاوبت أيضًا مع الرسالة، وأرسلت المبلغ، وبعد ذلك ساورتها الشكوك فاتصلت بإحدى صديقاتها التي صدمتها بأن الواتساب الخاص بها سرق من قبل نصابين من المغرب، وأن الرسائل ذاتها أرسلت لها عبر هاتف صديقتها إلى جميع معارفها المسجلين على هاتفها.

إلى ذلك أعرب مصدر أمني عن أمله في توخي الحيطة والحذر في مثل هذه النوعية من الرسائل، والاتصال بصاحب الرقم ومعرفة حقيقة ما يطلبه من مبالغ مالية عبر الواتساب.