إيران تصنّف جزءًا من الجيش الأمريكي ”منظمة إرهابية“

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، الإثنين، إدراج القوات العسكرية الأمريكية في منطقة غرب آسيا والمسماة ”سنتكام“ على لائحة الإرهاب.

وقال المجلس في بيان صحفي له إنه ”وافق على إدراج القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لائحة الإرهاب“، محمّلًا النظام الأمريكي مسؤولية العواقب الخطيرة لهذه المغامرة، في إشارة إلى إدراج واشنطن الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف تقدم، في وقت سابق من اليوم، بطلب للرئيس حسن روحاني بالموافقة على وضع القوات الأمريكية في غرب آسيا ضمن ”التنظيمات الإرهابية“.

وقال ظريف في رسالته إلى روحاني: ”نوصي مجلس الأمن القومي الإيراني بإدراج القوات الأمريكية في المنطقة على لائحة الإرهاب، الرد بالمثل هو الرد الواقعي على تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية“.