روحاني يعد بتعويض متضرري الفيضانات في إيران

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بأن الحكومة ستتخذ ”إجراءً سريعًا“ للتعويض عن أضرار الفيضان الذي تعرضت له العديد من المدن الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن روحاني قوله إنه ”أمر الوزارات بتقديم تقييم شامل لمقدار الأضرار التي لحقت بالمنازل والوحدات الصناعية والمزارع والبساتين والماشية في المدن التي تعرضت لفيضانات شديدة“.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، قد أقر في وقت سابق بأن الحكومة ستقوم بدفع تعويضات لضحايا الفيضانات في شوشتر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران قبل عامين وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه بعد.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الإيراني، الأحد، أنه لم يتلق مساعدات نقدية بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

واعتبر بيان صحافي للهلال الأحمر الإيراني نشره على موقعه الرسمي إن ”العقوبات الأمريكية أضرت بأكثر من 80 ألف شخص في إيران متضررين من الفيضانات“.

وفقًا للبيان أنه ”لا يمكن تقديم أي مساعدة مالية لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لعدم وجود وسيلة لتلقي المال بسبب العقوبات الأمريكية اللاإنسانية“.

وفي 28 من مارس الماضي، وافقت الحكومة الإيرانية بجلسة طارئة على مشروع تعويض متضرري الفيضانات.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم دفع 100 مليون ريال (900 دولار أمريكي) كحد أقصى كمساعدات مجانية، فيما سيتم تقديم قروض تصل إلى 400 مليون ريال كقروض للمنازل الريفية، فيما سيتم تقديم منحة تقدر بنحو 120 مليون ريال كحد، وكذلك 500 مليون ريال إيراني كقروض لإعادة بناء المنازل في المدن الحضرية.

وستدفع الحكومة أيضًا منحة قدرها 20 مليون ريال إيراني لكل هكتار للمزارع المدمرة، و50 مليون ريال لكل هكتار من الحدائق، و50 مليون ريال للمزارع الصغيرة.