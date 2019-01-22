الصين تفضح المتأخرين عن سداد ديونهم 

بدأت الصين باستخدام تطبيق للهاتف المحمول، يفضح الأشخاص الذين يتأخرون عن سداد ديونهم رغم قدرتهم على ذلك.

وأصدرت المحكمة الشعبية العليا في مقاطعة خبي شمال الصين، بيانًا قالت فيه، إن التطبيق الذي سيعمل عبر برنامج WeChat واسع الانتشار في الصين، سيحدد لمستخدميه على الخريطة موقع الأشخاص الذين لا يسددون ديونهم.

وأوضح البيان، أن التطبيق سيحدد مواقع هؤلاء الأشخاص في دائرة قطرها 500 متر، وسوف يقوم ينشر بياناتهم الشخصية من أسماء وأرقام هوياتهم وسبب وجودهم على خريطة المديونين.

ويتيح التطبيق لمستخدميه -أيضًا- الإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يسددون ديونهم، وتقوم المحكمة بدراسة حالتهم، واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إضافتهم للتطبيق.

وبدأت السلطات الصينية منذ عام 2014 بتطوير نظام أطلقت عليه “التأمين الاجتماعي”، يقوم بتقييم المواطنين ومنحهم نقاطًا وفقًا لتصرفاتهم، معتمدة في ذلك على شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة، وتقنية التعرف على الوجوه.

ويتضمن النظام إعداد قوائم سوداء للمواطنين سيّئي السلوك، يحرمون بواسطتها من بعض الميزات، وقد تصل لحرمانهم من السفر خارج الصين، في حين تمنح مكافآت للملتزمين، ومن المتوقع دخول التطبيق حيز التنفيذ الكامل عام 2020.