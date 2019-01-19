“غوغل” تحذف التطبيقات التي تقرأ رسائل وسجل مكالمات هواتف “أندرويد”

أعلنت شركة “غوغل” رسميًا حذف التطبيقات التي تستخدم أذونات على هاتف المستخدمين لقراءة رسائلهم النصية وسجل مكالماتهم دون مراجعة يدوية من جانب موظفيها.

يأتي ذلك، للتأكد من حماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل من أي أساليب ملتوية من جانب تلك التطبيقات للحصول على بيانات حساسة وشخصية.

وكانت الشركة قالت، في بيان، نشرته بتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستبدأ تطبيق سياسة جديدة تعتمد على حرمان التطبيقات من الحصول على أذونات قراءة سجل مكالمات ورسائل المستخدمين النصية عبر هواتف أندرويد، لأنها أدركت وجود خطورة كبيرة على المستخدمين من حصول تلك التطبيقات على هذا المستوى المتقدم من الاطلاع على معلوماتهم الشخصية الحساسة، لأنها قد يتم استخدامها لانتهاك خصوصيتهم بسهولة.

وأوضح مدير قطاع التطوير بمتجر “غوغل بلاي”، باول بانكهيد، أن السياسة الجديدة التي تتبعها الشركة تهدف إلى التأكد من أن التطبيقات التي تحصل على تلك الأذونات تحتاج إليها بالفعل لتقديم مزايا للمستخدم، إلى جانب توضيح ذلك له كي يفهم السبب وراء حصول تلك التطبيقات تحديدًا على الحق في استخدام تلك الأذونات.

وأكدت الشركة أن أي تطبيق يرغب في الحصول على تلك الأذونات عليه التقدم بطلب رسمي إليها، وأي طلبات لم يتم النظر فيها والموافقة عليها قبل 9 آذار/ مارس المقبل، سيتم إلغاء حق استخدام تلك الأذونات من التطبيقات المتقدمة بها.