ترامب يتفاخر بحربه التجارية مع الصين: يواجهون أبطأ نمو اقتصادي منذ 1990

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان نتيجة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب، عبر “تويتر”: “تسجل الصين أبطأ نمو اقتصادي منذ 1990، بسبب الضغوط التجارية والسياسات الجديدة للولايات المتحدة”.

وأضاف أنه “من المنطقي للغاية بالنسبة للصين أن تقوم في النهاية بإبرام صفقة حقيقية، والتوقف عن المراوغة”.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في 2018، إلى أدنى مستوياته منذ 1990، وسط ضعف الطلب المحلي، وتحت ضغط نزاع تجاري واقتصادي مع الولايات المتحدة.

كما تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6% في 2018، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 1990، بحسب بيانات رسمية صدرت، الإثنين.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن نمو الاقتصاد المحلي المسجل في 2018، تباطأ من 6.8% في 2017.

وتعتبر أرقام نمو الاقتصاد الصيني، مقياسًا للاقتصاد العالمي، وعلى إثرها تتحدد اتجاهات عديد القطاعات الاقتصادية والسياسات المالية حول العالم.

ويتزامن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، مع حرب تجارية خاضتها بكين لعدة شهور مع الولايات المتحدة، منذ مارس/ آذار الماضي، قبل الإعلان عن تجميدها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.