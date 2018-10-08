عاصفة الفكر تضرب عميقًا في مستقبل العرب التكنولوجي

تحالف “عاصفة الفكر”، الذي أطلقه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتوازي مع انطلاق “عاصفة الحزم” في اليمن عام 2015، أراد من جلسته السابعة أن تكون جسرًا يقرب المسافات بين العرب والتكنولوجيا، خاصة وأن الفجوة باتت تتسع بشكل مقلق مع تسارع العلم وكفاءة التقنيات.

وأشار الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح في دولة الإمارات، إلى ضرورة خلق مناخ يدعم نظم التعليم والابتكار لتحقيق الإنجاز والمنافسة في هذا المجال.

ورأى الفريق ضاحي خلفان أن المستقبل القريب لا يعد العرب بأي شيء على خارطة التطور التقني، إلا أن دولًا معينة مثل السعودية والإمارات ومصر، لديها استراتيجية لدخول هذا العالم وفرض نفسها خلال 20 سنة قادمة.

الهواجس الأمنية والقرصنة وكل ما للتكنولوجيا من آثار سلبية، لم تغب عن نقاشات الندوة وكواليسها، خاصة وأن الوضع العربي الراهن كشف حجم الخلل في هذه النقاط.

في كل دقيقة يتغير عالمنا، وما التكنولوجيا إلا عصب هذا التغيير، وعلى العرب إدراك حقيقة أن المستقبل يبدأ الآن، للحاق بالركب العالمي.