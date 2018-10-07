تعرف على أبرز 7 معالم جذب سياحي يتم الاستعداد لإطلاقها في الإمارات(صور وفيديو)

كشف موقع “إنسايدو” المختص في توفير دليل ذكي لعيش أفضل تجربة في إمارة دبي، أن هناك العديد من المعالم الجديدة المذهلة التي يخطط لإنشائها في دبي، وستعمل على تغيير شكل المدينة، ابتداءً من “عين دبي” في جزيرة بلو ووترز إلى “متحف المستقبل”.

وأورد الموقع 7 مشاريع هي الأكثر إثارة بين المشاريع القادمة لكل من يرغب بإلقاء نظرة مسبقة على أفضل مواقع الجذب السياحي في الإمارات العربية المتحدة والتي يتم التحضير لإطلاقها:

مكتبة محمد بن راشد

أشار “إنسايدو” إلى أنه سيتم افتتاح جنة محبي القراءة في مكتبة محمد بن راشد في منطقة الجداف المطلة على خور دبي.

وتم تصميم المكتبة على هيئة رِحل (حامل المصحف)، وهي قاعدة خشبية تستخدم عادة لحمل القرآن الكريم.

وستضم المنشأة 8 مكتبات متخصصة تحوي أكثر من 4.5 مليون كتاب مطبوع، إلكتروني ومسموع، بالإضافة إلى صالة بسعة 500 مقعد ومعرض للفنون.

ويتوقع الانتهاء من إنشاء المكتبة قبل نهاية عام 2018.

مدينة علاء الدين

استلهمت فكرة المدينة من حكايات علاء الدين والبحار سندباد، بحسب الموقع الذي أشار إلى أن المدينة تعطي شعورًا بأنها عالم خيالي برز من قلب مياه خور دبي.

وسيتكون المشروع من ثلاثة أبراج على هيئة ثلاثة مصابيح جنية ذهبية لامعة، وسيبلغ ارتفاع البرج الأكبر 34 طابقًا، وجميعها متصلة بجسور مشاة على هيئة أفاعٍ أو تنانين، ويتوقع الانتهاء من المشروع عام 2019.

دبي أرينا

أفاد الموقع بأن مسألة عدم وجود مسارح كبيرة مفتوحة في الإمارات ستصبح شيئًا من الماضي بإطلاق “دبي أرينا”.

وسيمثل هذا الميدان الذي يتسع لحوالي 20 ألف شخص بمساحة 500 ألف قدم مكانًا متعدد الاستخدامات في سيتي ووك، وسوف يكون المكان قابلًا لاستضافة كل شيء من الأحداث الرياضية إلى الحفلات الموسيقية الكبيرة، ومن المخطط أن يتم استكماله قبل نهاية عام 2018.

متحف المستقبل

يمكن لسكان الإمارة وزائريها ملاحظة عمليات الإنشاء التي تتم على متحف المستقبل خارج منطقة أبراج الإمارات على طريق الشيخ زايد، والتي سيكون تصميمها المبدع جاهزًا في مكانه قريبًا، على حد قول الموقع.

والمتحف ذو هيكل ضخم جدًا، وبيضاوي الشكل، نُحت عليه قصيدة باللغة العربية بخط فنّي رائع، وسوف يضم مركزًا حاضنًا للابتكارات والتصاميم المستقبلية، وسيتم افتتاح المتحف عام 2019.

السوق الليلي في جزر النخيل (الديرة)

كشف الموقع أنه قريبًا سيكون من الممكن استكشاف “السوق الليلي” والممشى في جزر ديرة، والذي سيحوي أكثر من 5000 متجر ومطعم تم تصميمها على نمط الأسواق العربية التقليدية، وستضيف المدينة التي تواجه الماء 40 كم إلى سواحل دبي، منها 21 كم من الشاطئ.

ومن المتوقع أن يصبح المكان جاذبًا قويًا لصيادي الصفقات والتجار من جميع أنحاء العالم.

جزيرة بلو ووترز

ستكون الجزيرة موطنًا لأكبر دولاب هوائي في العالم (عين دبي)، بحسب الصحيفة، التي أكدت أن أي زائر لدبي مارينا شاهدها ترتفع في الأفق خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يتم الافتتاح عام 2018، وسيكون المشروع متصلًا بالشاطئ عبر ممر مشاة بطول 265 مترًا، وسيكون موطنًا لعدد من أماكن البيع وتقديم الطعام.

متحف بمستوى عالمي في أبوظبي

تتطلع عاصمة الإمارات العربية المتحدة الآن للمضي قدمًا في إنشاء “متحف سولومون غاغينهايم أبوظبي”، بعد اكتساب متحف اللوفر أبوظبي مكانته المرموقة في مجال الفنون العالمية، على حد تعبير الموقع.

والمتحف ذو مستوى عالمي على جزيرة السعديات تم تصميمه من قبل المهندس المعماري الشهير فرانك غيهري، وحتى الآن، ليس للمشروع موعد رسمي لإتمامه، ولكن لا يمكننا الانتظار لرؤية ما يخبئه للجميع.