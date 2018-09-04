قمة “فينتك أبوظبي” 2018 تقدم برامج متخصصة للشركات الناشئة وتناقش مستجدات التكنولوجيا المالية

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية “فينتك أبوظبي”، تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يومي 16 و17 سبتمبر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمسؤولين في القطاع المالي محلياً وعالمياً.

وتشكل الفعالية التي ينظمها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الاقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

وتتضمن “فينتك أبوظبي” في دورتها الجديدة، فعالية متخصصة للشركات الناشئة يوم 16 سبتمبر، كما سيشمل اليوم الرئيسي لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية يوم 17 سبتمبر الجلسات الرسمية بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين منهم سعادة عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، وأحمد بن غنام، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، وأوستين ألكساندر، المدير التنفيذي لشركة “كراكين” لتبادل الأصول الرقمية، وصقر سارباي، رئيس قسم العلاقات التنظيمية في شركة “ريبيل”، ومارتن ماركويز من شركة “سايلنت إيت”، ومتحدثين من هيئات تنظيمية دولية، وبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة “بلج آند بلاي”، و “كي بي إم جي ديجيتال فيليج” وشركات عالمية أخرى.

وتشهد الفعالية استعراض أربعة مؤسسات من إمارة أبوظبي بمصاحبة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المتعاونة معها، لعدد من الحلول المبتكرة أمام الجمهور التي تم تطويرها في إطار “تحدي ابتكار فينتك أبوظبي” للتكنولوجيا المالية.

وتتكون برامج الفعالية المخصصة للشركات الناشئة يوم 16 سبتمبر من عدة ورش عمل تفاعلية يقدمها مجموعة من رواد قطاع الأعمال والمرشدين الاقتصاديين تركز على مواضيع متعددة مثل، “دور الذكاء الاصطناعي في التخاطب مع البيئات المنظمة”، و”تطبيق مفهوم مكعبات الليغو في الاقتصاد الرقمي”، و”أساسيات الشؤون القانونية للشركات الناشئة”، حيث ستتاح للمشاركين فرص مميز لبناء وتعزيز العلاقات، وتشارك المعرفة وتبادل الخبرات مع المبتكرين وشركات المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، ولقاء أبرز الهيئات التنظيمية العالمية للتكنولوجيا المالية وشركاء سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب الاطلاع على قائمة الشركات المختارة للمشاركة في منصة “بلغ آند بلاي”، أكبر مسرعة أعمال في العالم.

وتناقش جلسات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية يوم 17 سبتمبر الجاري، العديد من المواضيع التي تغطي أهم التطورات الراهنة والتوجهات السائدة للتكنولوجيا المالية وتشمل تقديم جلسات بعنوان، “التكنولوجيا المالية والتقنيات كعوامل محفزة للنمو الاقتصادي”، و”كيف تعد نفسك”، و”واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”توظيف منصات البلوك تشين في الدفاتر المحاسبية والخدمات المالية، و” نظرة على عمل وسياسات الجهات التنظيمية”، و” تنمية الابتكار في التكنولوجيا المالية”.

يذكر أن فعالية قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية 2018 “فينتك أبوظبي”، تتيح للمشاركين في فعالياتها فرص عديدة على مدار يومين للقاء أبرز المتخصصين وقادة الأعمال وكبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية، والتعرف على أحدث المستجدات والحلول المبتكرة والنظرة المستقبلية للتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم.