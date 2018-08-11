غوغل تخسر 50 مليون دولار بسبب لعبة “Fortnite‏”

كشف تقرير جديد نشره مركز “Sensor Tower” البحثي أن الخسائر التي ستتكبدها غوغل بسبب قرار شركة “Epic Games” فيما يخص تقديم لعبتها الشهيرة “Fortnite” خارج أسوار متجر بلاي ستور، ستصل إلى 50 مليون دولار خلال 2018.

يأتي القرار في ضوء شعور “إيبك غيمز” بأنها تمتلك من الشهرة ما يكفيها أن تعتمد على نفسها في تسويق وتوصيل لعبتها إلى هواتف أندرويد عبر موقعها الرسمي، دون أن تحتاج إلى أن تتنازل عن 30% من أي عملية شراء تتم داخل اللعبة من أي لاعب إلى غوغل، وبالتالي ستحصل بالكامل على 100% من أرباح لعبتها، والتي حققت على متجر آب ستور 180 مليون دولار، والتي اقتطعت منها أبل 54 مليون دولار، وهي نسبة الـ30% الخاصة بها.

بالتأكيد قد تتساءل حول السبب الذي دفع الشركة المطورة للخروج من غوغل بلاي، بينما أنها ارتضت البقاء داخل أسوار المتجر، والإجابة ببساطة هي أن نظام تشغيل هواتف أبل لا يسمح بأن يتم تثبيت أي تطبيقات من خارج المتجر، وبالتالي فإن اللعبة كانت مجبرة على البقاء، بينما مع أندرويد الوضع أكثر حرية، حيث بإمكان المستخدم أن يقوم بتثبيت أي تطبيق من خارج التطبيق.

ورغم الحرية في ذلك، إلا أن المشكلة تكمن في أن ذلك سيعرض المستخدمين لخطر إصابة هواتفهم بالعديد من البرمجيات الخبيثة، حيث إن غوغل بلاي يقوم بمسح جميع التطبيقات التي تدخل إليه وكذلك سيعرضهم ذلك إلى مخاطرة مالية، فإن قام المستخدم بأي عملية شراء دون قصد فيكون من الممكن إعادة المبلغ المالي من غوغل، بينما عند التعامل مباشرة مع الشركة المطورة لن يكون ذلك متاحًا أبدًا.

وحاولت غوغل الضغط على اللعبة، التي تجاوز عدد لاعبيها حتى الآن 100 مليون لاعب، حيث إنه إذا حاول أحد المستخدمين البحث عن اللعبة على البلاي ستور، ستظهر رسالة تقول إن اللعبة غير متاحة للتحميل على المتجر، وبالتالي ذلك سيحمي المستخدمين من أن يقوموا بتحميل أي لعبة تنتحل اسم فورتنايت وتخبئ برمجيات خبيثة بداخلها تضر بهاتفك عند تحميلها، ولكن في نفس الوقت ذلك سيجعل بعض المستخدمين لا يتحمسون للبحث عن اللعبة خارج المتجر”.