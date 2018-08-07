لعبة Fortnite ستطرح إصدار أندرويد على متجر سامسونغ بدلًا من “غوغل”

كشف تسريب جديد من داخل الكود المصدري للعبة Fortnite، والتي سطع نجمها مؤخرًا بشكل كبير على مستوى منصات اللعب، أن الشركة المطورة Epic Games ستطرح إصدار اللعبة لأندرويد على متجر سامسونغ للتطبيقات، بدلًا من متجر غوغل بلاي.

وأكد المدير التنفيذي لـ”إيبيك جيمز” أن الشركة لن تطرح إصدار اللعبة على متجر غوغل الرسمي، وذلك لأسباب مالية تتعلق بالنسبة التي تقتطعها غوغل، وهي 30%، من كل عملية مالية يجريها اللاعبون داخل التطبيق، ولكن المثير للاهتمام أن متجر سامسونغ يقتطع نفس النسبة تقريبًا من أرباح التطبيقات.

وتشير التوقعات إلى أن اللعبة ستصل بشكل حصري على متن هاتف سامسونغ المقبل غلاكسي نوت 9، بالإضافة إلى وصولها لجهاز سامسونغ اللوحي الوافد حديثًا غلاكسي تاب S4، ليكونا بذلك أول هاتفين ذكيين يشغلان اللعبة على أندرويد.

وارتفعت الأصوات الداعية إلى نزول اللعبة داخل متجر غوغل، مشيرة إلى أن وجود التطبيق على المتجر الرسمي لأندرويد يضمن خلو التطبيقات من أية برمجيات خبيثة، وكذلك وصول التحديثات بشكل مباشر إلى هواتف المستخدمين، كما يحميهم من أية محاولات للتحايل ماليًا عليهم.