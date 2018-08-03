بالفيديو.. أول إعلان لهاتف سامسونغ غلاكسي نوت 9  

رصد موقع Sammobile المتخصص في شؤون سامسونغ تسريب الشركة لفيديو جديد لهاتفها اللوحي المنتظر غلاكسي نوت 9، يثبت أن الذاكرة الداخلية للهاتف ستكون 512 غيغابايت.

وورد في الإعلان لقطة دخول شريحة ذاكرة خارجية بمساحة 512 غيغابايت، في الوقت الذي ظهر مكتوبًا على الشاشة أن الهاتف سيأتي بذاكرة تصل الى 1 تيرابايت كاملة، وذلك يعكس أن الهاتف سيحمل بداخله ذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وبالتالي سيمكنك أن تضع على هاتفك عددًا ضخمًا من الملفات والصور والفيديوهات.

ويركز الإعلان حسبما نقل موقع ذا ڤيرج التقني، على قلمS Pen خاصة الزر الموجود عليه وتصميمه الإنسيابي، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيأتي بميزة الاتصال بالهاتف عن بعد عبر البلوتوث، ما يبشر بجيب جديد من المهام والإمكانيات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها باستخدامه القلم دون أن يكون في يده الهاتف.

وحددت الشركة موعد إطلاق جهازها الجديد في حفل تقيمه يوم التاسع من آب/أغسطس الجاري، والمتوقع أن يشهد إطلاق أجهزة بجانب النوت الجديد، مثل منصة شحن لاسلكية مزدوجة تسمح بشحن جهازين في نفس الوقت، وكذلك جيل جديد من ساعات سامسونغ الذكية تحمل اسم Galaxy Watch .