غوغل تكشف موعد إطلاق هاتف Pixel 3 (صور)

كشفت عملاق التكنولوجيا غوغل، تاريخ إطلاق هواتفها الذكية Pixel 3 وPixel 3 XL في إعلان رسمي، والذي يبدو أنه سرب موعده مبكرًا.

وسربت غوغل بالفعل تفاصيل حول هاتفها الذكي الجديد Pixel 3، ولكنها لم تكشف عن تاريخ الإطلاق رسميًا.

وأعلنت الشركة مسبقاً عن إطلاق هواتف Pixel الجديدة خلال شهر أكتوبر، على غرار تاريخ إطلاق هاتف iPhone الجديد إنتاج شركة أبل.

والآن كشف التسريب أنه يمكننا أن نرى هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL في الـ 4 من أكتوبر المقبل.

وتم الإعلان عن موعد الإطلاق على منصة التسويق Famebit وقال نص الإعلان: “سيتم إطلاق هاتف Pixel 3 في الـ 4 من أكتوبر 2018.” ويضيف “بالنسبة إلى هذه الحملة الإعلانية، تبحث غوغل عن منشئي محتوى كنديين ممن ليسوا حاليًا من مستخدمي هواتف Google Pixel ولكنهم على استعداد للانتقال إلى Pixel 3”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت غوغل هي التي أنشأت هذا الإعلان أم جاء من قبل طرف ثالث.

ومن غير الواضح -أيضًا- ما يعنيه “الإطلاق” في الـ 4 من أكتوبر، فقد يكون هذا يوم الإعلان عن الهاتف أو تاريخ طرحه للبيع أو كليهما.

وكشف اختبار قياسي تم تسريبه في وقت سابق، أن هاتف Pixel 3 XL سيضم أحدث معالج لشركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdrgaon 845 مع ذاكرة وصول عشوائي 4.