“Android P Pie” إصدار جديد من غوغل.. تعرّف على أهم مزاياه ؟

كشفت شركة غوغل عن الاسم الرسمي لإصدار أندرويد الجديد Android P وهو Pie، والذي يعني “فطيرة”، وقد دفعت غوغل بالتحديث الجديد لهواتفها بيكسل في تحديث هوائي لتلك الهواتف.

وكانت الشركة قد وفرت الإصدار التجريبي لعدد من الهواتف المختلفة عن هواتفها بيكسل، مثل هواتف سونس اكسبيريا XZ2 وEssential-PH1 وشاومي Mi Mix 2S ونوكيا 7 بلس وڤيڤو X21 وون بلس 6 واوبو R15 برو.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الهواتف سيصلها الإصدار الجديد إلى مجموعة الهواتف العاملة بنظام تشغيلها المخفف Android One.

ويقدم النظام الجديد للمستخدمين مجموعة مميزة من التحديثات وأهمها:

دعم تصميم آيفون إكس

وبدأ العديد من مصنعي الهواتف الذكية، بإطلاق هواتف مشابهة لتصميم الشاشة لهاتف أبل الأحدث آيفون إكس من حيث الشاشة الكاملة، والتي يتوسط أعلاها جزء أسود Notch يحمل منصة التصوير الأمامية وسماعة المكالمات وبعض المستشعرات.

وانجرفت شركات مثل أسوس وهواوي وأوبو وغيرها وراء هذا التصميم، لذلك فإن إصدار أندرويد P يدعم العمل بشكل جيد وطبيعي وسلس مع الهواتف التي تحمل “النوتش”، ويتيح للمطورين إمكانية ضبط تطبيقاتهم؛ لتتلاءم في العمل مع شاشات الهواتف بالتصميم الجديد، حيث يمكنهم وضع “نوتش” افتراضي على هواتفهم التي لا تحمل شاشاتهم تصميم آيفون إكس، ليختبروا تطبيقاتهم ويتأكدوا من توافقها مع العمل بشكل سليم مع التصميم الجديد.

كما يسمح الإصدار الجديد للمطورين في شركات تصنيع الهواتف الذكية، أن يتحكموا في حجم وارتفاع شريط الحالة Status Bar، والذي يعرض معلومات مثل مستوى البطارية والساعة وغيرها من معلومات، بحيث يتلاءم مع حجم وارتفاع النوتش.

تصميم مختلف

وضعت غوغل لمسات إبداعية مختلفة على مستوى تصميم واجهة الاستخدام في نظام تشغيلها الجديد، حيث إنها قامت بمراعاة السيمترية والتوازن في كُتل العناصر الموجودة على جانبي “النوتش”، حيث سيتم وضع الساعة على أقصى يسار “النوتش” بعد مكانها التقليدي في أعلى يمين الشاشة.

كما تغيرت قائمة الإعدادات من داخل الهاتف تمامًا، وأصبحت ملونة.

تصميم الإشعارات أكثر عملية

كما تغير تصميم هيئة وتكوين قائمة عرض الإشعارات والاختصارات، وأصبحت تتيح مساحة أكبر للرد على الرسائل من داخل قائمة الإشعارات دون الرد على الرسائل، حتى أنك إذا استقبلت رسالة تتضمن صورة، ستظهر لك من داخل الإشعار ولن تحتاج لفتح التطبيق نفسه.

الكاميرا المزدوجة وثلاثية العدسات

تحول الاتجاه العام مؤخرًا في تصنيع الهواتف الذكية نحو الكاميرات المزدوجة وثلاثية العدسات، وأصبح المصنعون يحاولون الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز، الذي يعتمد على التقاط عمق ميداني للصورة من خلال التصوير بأكثر من كاميرا، بالإضافة إلى إمكانية تصوير لقطات بستايل البورتريه الشهير، والذي يكون التركيز فيه على عنصر معين في الصورة، مع خلفية كاملة مموهة.

لذلك يدعم إصدار أندرويد P، إمكانية التصوير بالكاميرات المتعددة، بحيث يمكن للمستخدم أن يستمتع بكل تلك المزايا على هاتفه سواء من داخل تطبيق الكاميرا الأساسي الخاص بالهاتف أو من خلال التطبيقات التي تدعم العمل بنفس التقنيات، مثل انستغرام وسناب شات وغيرها، خاصة مع انتشار استخدام المطورين لمنصة غوغل للواقع المعزز ARCore والتي تسهل عليهم تطوير تطبيقات تستغل مزايا الواقع المعزز لتقديم خدمات ومزايا متنوعة للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية.

خريطة بدون GPS

عادة ما تواجه المستخدمين مشكلة في الأماكن الشاسعة المغلقة، خاصة عندما لا تعمل خدمة التنقل الجغرافي GPS بشكل جيد، لذلك فإن الإصدار الجديد من أندرويد يدعم تقنية Wifi Round Trip Time أو RTT وهي تقنية تتيح للمستخدم أن يتمكن من التنقل داخل الأماكن المغلقة بشكل حر دون الحاجة إلى GPS.

أعلى جودة للصور وبأقل مساحة ممكنة

وسوف يدعم الإصدار الجديد من أندرويد، تشغيل وعرض وبث المحتوى المصور بتقنية HDR عالية الجودة، وكذلك سيعتمد على تقنية ضغط الصور بأعلى جودة ممكنة، وهي تقنية HEIF والتي قدمتها أبل قبل غوغل في نظام تشغيلها iOS 11 العام الماضي.