فيسبوك يمنع نشر تصميمات الأسلحة ثلاثية الأبعاد

منع موقع فيسبوك نشر التصميمات التي تسمح بصناعة أسلحة بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وسياسة الموقع الأشهر عالميًا.

وقال الموقع في بيان له، إنه يعمل على جرد الروابط المؤدية للصفحات التي تتضمن معلومات عن صناعة تلك الأسلحة بهدف حذفها؛ لأن بيع الأسلحة وتبادلها غير مسموح به قانونيًا إلا للتجار الحاصلين على رخصة رسمية.

ويأتي قرار فيسبوك في خضم النقاش الدائر بالولايات المتحدة حول الأسلحة ثلاثية الأبعاد، وينتظر أن يحسم القضاء في سياتل، اليوم الجمعة، في قضية كودي ويلسون الذي استأنف قرار منعه من نشر تصميمات تلك الأسلحة، يوم 31 تموز/يوليو الماضي.

ويترأس كودي ويلسون مؤسسة Defense Distributed التي تنشر على الإنترنت معلومات حول صناعة الأسلحة الإلكترونية، ونشر تصاميم مسدس بلاستيكي ناري يصنع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ويتميز بعجز بوابات المراقبة الإلكترونية عن كشفه؛ لعدم وجود أجزاء معدنية.

وكان 10 نواب أمريكيين قد لجأوا إلى القضاء لوقف ذلك؛ لأن هذه المعلومات من شأنها أن تسمح لأي شخص بصناعة أسلحته الخاصة التي لا يمكن كشفها.

وتم إغلاق موقع كودي ويلسون الإلكتروني بعد الحكم الابتدائي، إلا أن آلاف المتصفحين عبر العالم كانوا قد حملوا طريقة صناعة السلاح البلاستيكي المسمى “ليبيراتور”.