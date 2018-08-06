فيسبوك يطلق “تطبيق مواعدة” يتيح للمستخدمين الاختيار من بين 5 أجناس

قالت تقارير إن شركة “فيسبوك“، تهدف إلى الدخول في مجال تطبيقات المواعدة، الذي يستحوذ على 11 مليار جنيه إسترليني، من خلال تطبيق مواعدة لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل “تيندر”/ Tinder.

ويعمل عملاق الشبكات الاجتماعية “فيسبوك” حالياً على إجراء اختبار داخلي للخدمة مع موظفيه، وفقاً لإحدى مستخدمات “تويتر” التي يبدو أنها قامت بتسريب لقطات شاشة من التطبيق على “تويتر”.

وتُظهِر اللقطات أن تطبيق “Facebook Dating” سيوفر للمستخدمين الاختيار من بين خمسة أجناس بشرية مختلفة منها الرجل والمرأة والمتحولين جنسياً.

ويبدو أن التطبيق سيتيح للمستخدمين منع أصدقائهم الحاليين على “فيسبوك” من رؤية ملفهم الشخصي أو تحديد الأصدقاء المراد التواصل معهم فقط.

وتطلب تطبيقات “المواعدة” مثل Bumble بالفعل من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم على “فيسبوك” في محاولة للعثور على أصدقاء مشتركين وتجنب إجراء اتصالات محرجة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين.

وتم إرسال روابط لموظفي “فيسبوك” في مكاتب الشركة في ماونتن فيو بكاليفورنيا، الذين تم اختيارهم لبرنامج الاختبار الداخلي، للتسجيل في التطبيق الأسبوع الماضي.

كما تم توجيه الموظفين لتسجيل الدخول وتبادل معلومات “مزيفة” لاختبار التطبيق والعثور على أي مواطن خلل، وهي عملية تسمى “التجريب” قبل إطلاق الخدمة، مع تحذيرهم من أن التطبيق غير مصمم لتكوين علاقات في مكاتب العمل.

وتقول الشروط والأحكام: “يتمثل الغرض من هذا التطبيق التجريبي في اختبار المنتج من البداية إلى النهاية وكشف مواطن الخلل، ولا يعني مواعدة زملائك في العمل.”

ويمكن لمستخدمي هذه الخدمة الدردشة في محادثات خاصة، ولكن لا يُسمح لهم بإرسال الصور.

ولحماية خصوصية المستخدمين ستتم مشاركة المعلومات العامة فقط مع الأصدقاء.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج عن خطط للدخول في سوق المواعدة المربح في وقت سابق من هذا العام، ووعد بتقديم خدمة من شأنها أن تركز على بناء علاقات طويلة الأمد وليس مجرد التواصل.