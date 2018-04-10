هاكرز مغاربة يخترقون قنوات مغنين عالميين على “يوتيوب”

تعرضت شبكة يوتيوب لهجوم عنيف استهدف القنوات الخاصة بمجموعة من أشهر المغنين العالميين، والملاحظ أن جميع تلك القنوات مملوكة لشركة Vevo المتخصصة في الإنتاج الموسيقي والغنائي.

وغيّر المخترقون الذين يدعون Prosox & Kuroi’Sh، أسماء عدد كبير من أشهر أغاني القنوات المخترقة، مثل قنوات الفنانين شاكيرا وكريس براون وتايلور سويفت وسيلينا جوميز وكاتي بيري، وأضافوا عبارة Hacked By Prosox & Kuroi’Sh، إلى جانب إضافة عبارة FreePalestine تعبيرًا عن تحرير فلسطين.

وكان أبرز ما تسبب فيه الهجوم هو حذف أغنية Despacito التي يعتبر الفيديو الخاص بها الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” على الإطلاق، ولكن أعاد “يوتيوب” الأغنية سريعًا إلى الحياة مرة أخرى.

ولم يتبين حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم العنيف، كما لم تعلق منصة الفيديوهات على الهجوم ، وكذلك لم تعلن ڤيڤو أية تصريحات بخصوصه.

والطريف في الأمر أن حسابًا في “تويتر” يحمل اسم أحد المخترقين، ويحمل بيانات تشير إلى أنه ينتمي إلى شخص من المغرب هدد بأنه إذا لم يزدد عدد متابعي حسابه إلى 40 ألف متابع في يوم واحد، سيتم استهداف حسابات ناسا ومدون الفيديو لوغان باول، وكذلك المغني جون باول على “تويتر”.